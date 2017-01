Amici 16 anticipazioni registrazione: liti tra professori e allievi, punizioni e va in sfida... I retroscena dello speciale di sabato 4 febbraio

Anticipazioni registrazione di Amici 16 ricche di scoop. E' successo di tutto nella puntata che andrà in onda sabato 4 febbraio: Mike, Shady e Vittoria al centro di polemiche. Ecco cosa è successo

di Eleonora D'Urbano - 23 Gennaio 2017

SHARE

Amici 16 anticipazioni registrazione: c'è aria di ribellione in classe

Sabato 21 gennaio è stata registrata la puntata di Amici 16 che verrà trasmessa il prossimo 4 febbraio e a giudicare dalle anticipazioni della registrazione, non mancheranno sorprese, polemiche e tanta maretta tra gli allievi e i professori.

La puntata si apre con una richiesta da parte di Lo Strego, Riccardo, Alessio e Andreas: i 4 ragazzi vogliono creare una terza squadra per stemperare il malcontento che si respira nella classe di Amici 16. Per ragioni di opportunismo o strategia, i più forti vengono schierati raramente e si tende a non far valere il bene comune, ma ragioni di convenienza e di amicizia.

Questo è quanto lamentano i 4 crociati - in particolare Andreas punta il dito contro Mike accusandolo di avere un forte ascendente su Federica - che tuttavia tornano al banco con un nulla di fatto dal momento che Maria De Filippi non approva la loro proposta.

È tempo di sfide e Vittoria, la capitana di una delle due squadre finisce al centro delle polemiche per aver preferito non schierare Sebastian nonostante durante la settimana abbia avuto modo di fargli i complimenti: i prof decidono allora di non farla esibire, mentre Sebastian è chiamato a sfidare Simone, facendo vincere la prima manche alla sua squadra, i ‘Senza piani'. Giada viene mandata in sfida, ma essendo in panchina, i prof ricordano agli allievi che non è possibile, dunque scelgono loro e fanno il nome di Oliviero, che supera brillantemente la prova estemporanea.

La seconda manche vede schierati Mike e Shady: la cantante non passa e Mike fa solo leggermente meglio della sua avversaria, consacrando alla vittoria i ‘Tasso rosso' dopo la vittoria di Andreas su Sebastian.

I professori, delusi dal comportamento dei ragazzi, li rimproverano di essere svogliati e attenti solo a primeggiare davanti alle telecamere piuttosto che pensare ad impegnarsi sul serio. Se gli insegnanti non vedranno un deciso cambio di rotta – questo l'avvertimento – verranno presi seri provvedimenti.

AMICI 2017 SERALE: DOPO 3 ANNI DICE ADDIO E ABBANDONA LA DE FILIPPI. ECCO PERCHÉ

Fotogallery@Social