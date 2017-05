Amici 16 anticipazioni, l'eliminazione della nona puntata scatena un putiferio sul web: ecco cosa è successo Video - Foto

E' successo di tutto durante la registrazione della nona puntata di Amici 16: l'eliminazione di un cantante ha scatenato una rivolta sui social sia per aver mandato via uno tra i ragazzi più seguiti sia per aver lasciato tra i finalisti due cantanti che non piacciono molto al pubblico.

di Eleonora D'Urbano - 16 Maggio 2017