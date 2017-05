Amici 16 anticipazioni, l'eliminato della settima puntata e la ribellione del web: ecco tutti i dettagli

La settima puntata è stata registrata e già si sa chi sarà eliminato Sabato 6 Maggio. Chi ha letto le anticipazioni della puntata si è già ribellato sul web e sono in tanti a reagire male per l'eliminazione di un cantante della squadra dei bianchi. Ecco chi sarà eliminato e cosa è successo sul web

02 Maggio 2017

Si avvicina la fine del serale di Amici e ogni eliminazione è un colpo al cuore per i sostenitori delle due squadre: come ormai ben sapete, nella giornata di domenica viene registrata la puntata successiva a quella andata in onda sabato, quindi siamo già in grado di dirvi chi è stato eliminato e chi sono gli ospiti di questa settima puntata del serale.

Per la settima puntata di Amici il quinto giudice è stato Simona Ventura, mentre ospiti in studio sono stati Diego Armando Maradona, Lenny Kravitz, Gianna Nannini, Amy Macdonald e Luca e Paolo.

La gara si è svolta con le consuete due manche e con due studenti al ballottaggio: durante la settima puntata è stata vinta una manche a testa dalle due squadre ed infine sono andati allo scontro finale Riccardo e Shady. Ad avere la peggio è stata la cantante della squadra bianca.

Sul web, appena sono stati diffusi i dettagli della puntata registrata, si è diffuso il malcontento: Shady era una concorrente molto amata e i fan della squadra bianca si sono lamentati su Twitter.

"Comunque vorrei capire come è possibile che sia uscita prima Shady di Thomas", si è chiesto qualcuno, mentre altri hanno commentato: "Solo io non mi rendo ancora conto dell'eliminazione più ingiusta della storia di un talent?" e ancora: "Se ne va Shady, mentre Mike è ancora dentro ? Bhoo", "Ma non avevano detto che #amici16 doveva salvaguardare il talento?! E poi i migliori li hanno già eliminati tutti!"

Man mano che il programma si avvicina alla fine, ovviamente i ragazzi eliminati sono tutti ad un livello molto alto: la finale non è più così lontana e nel canto si prospetta sempre più uno scontro all'ultima nota fra Mike Bird e Riccardo.

