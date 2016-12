Ambra Angiolini minacciata per un post su Barletta

Ambra Angiolini ha denunciato il degrado del lungomare di Barletta ed è stata minacciata sui social: ma la vicenda ha avuto risvolti inaspettati

di Francesca Di Belardino - 21 Dicembre 2016

Ambra Angiolini pubblica un post sul degrado della città di Barletta e viene minacciata.

Tutto è iniziato con una foto pubblicata da Ambra Angiolini su Instagram: l'attrice ha ripreso il lungomare della città di Barletta invaso dai rifiuti e, senza neanche menzionare esplicitamente il nome della città, ha usato parole molto dure verso il degrado.

Il post ha ricevuto centinaia di commenti, non tutti positivi: accanto a chi la ringrazia e la elogia per il suo impegno, c'è anche chi l'ha minacciata intimandole di andare via dalla città.

Non tutti i mali, come si dice, finiscono per nuocere: il comune di Barletta ha organizzato una pulizia del lungomare e il sindaco ha invitato l'attrice a tornare. La stessa Ambra, in un post successivo, ha assicurato che tornerà a Barletta per le vacanze.