Sanremo 2017, allarme bomba al Palafiori durante la conferenza stampa

Sanremo 2017, allarme bomba al Palafiori: un pacco sospetto in un'aiuola fa intervenire gli artificieri

06 Febbraio 2017

Allarme bomba oggi a Sanremo: i Carabinieri hanno interrotto il passaggio tra via XX Settembre e piazza Colombo, proprio davanti al Palafiori (dove si trova la sala stampa radio e tv) per accertare l'origine di un pacco sospetto che è stato segnalato in strada.

L'allarme sembra essere arrivato proprio mentre era ancora in svolgimento all'Ariston la conferenza stampa di presentazione di questa 67° edizione del Festival di Sanremo: momenti di panico e di concitazione fra giornalisti, passanti e curiosi mentre gli artificieri, giunti tempestivamente sul posto, sgombravano la strada e allontavano le persone per effettuare i dovuti controlli.

Il Palafiori, che come abbiamo spiegato è sede della sala stampa radio e tv Lucio Dalla, è stato evacuato e l'ingresso alla struttura impedito. Fortunatamente, è di pochi minuti fa la notizia che il pacco sospetto, abbandonato in un'aiuola, conteneva solo dei volantini del Festival, indirizzati al direttore di un giornale online locale.

Solo qualche momento di panico dunque e nessuna conseguenza: la tensione è molto alta, come sempre in occasione di eventi particolari che prevedono grandi assembramento di persone,e ma la situazione è stata gestita con professionalità e velocità. Tutto è tornato alla normalità nel giro di circa un'ora dall'allarme: Casa Sanremo, il Palafiori e l'Ariston sono tornati ad aprire le porte.