Alex Baroni, il ricordo di Giorgia il giorno del suo compleanno

Sembra indissolubile il legame tra Giorgia e Alex Baroni, il cantante scomparso prematuramente in seguito a un grave incidente il 13 aprile del 2002.

Giorgia, che è stata legata sentimentalmente al cantautore milanese, lo ricorda sempre - come un orologio svizzero - il 13 aprile di ogni anno e il 22 dicembre, il giorno della sua nascita. E l 2016 non fa eccezione.



“Non mi è mai stato facile parlarne, mai lo sarà, come non è facile scegliere una foto, e richiamare alla memoria sempre vigile sentimenti momenti e assenza - scrive Giorgia su Facebook - ma nel giorno del suo compleanno trovo giusto ricordare col suo pubblico che mai dimentica Alex Baroni, l'artista che è stato e la sua voce eccezionale e per sempre unica”.