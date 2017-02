Affari Tuoi chiude i battenti: ecco il nuovo programma di Flavio Insinna

Affari tuoi chiude, Flavio Insinna commenta così l'addio al programma che lo ha fatto entrare nel cuore dei telespettatori. Per lui pronto un nuovo show

di Francesca Di Belardino - 15 Febbraio 2017

SHARE

Nessuna polemica ma solo tanta gratitudine: così Flavio Insinna commenta la chiusura di Affari Tuoi, il game show di RaiUno che ha condotto per 6 anni e che complessivamente è in onda da 14.

"Posso solo dire grazie, grazie, grazie per questa esperienza al pubblico, alla Rai e ad Endemol", ha dichiarato Insinna, che in effetti grazie al famigerato gioco dei pacchi è diventato un conduttore ed ha conquistato con garbo e cultura il pubblico di RaiUno. Flavio ha ricordato anche come il destino lo portò dietro al banco di Affari Tuoi, nel 2006: "Mi scelsero perché ritirai un premio per Don Bosco. Mi premiarono per ultimo all'una di notte in un Casinò... presentava Fabrizio Frizzi. Per uscirne vivo cominciai a dire fesserie. Si misero a ridere. Il giorno dopo la mia agente mi chiamò per dire che mi cercavano da Rai1 e Canale 5 per fare il conduttore"

Archiviata l'esperienza con Affari Tuoi, di cui l'ultima puntata andrà in onda il 19 marzo (ma Insinna si dice convinto che il gioco tornerà più avanti con un nuovo conduttore), per l'attore romano c'è pronto un nuovo programma, 'Dopofiction', che condurrà con Nino Frassica e Nathalie Guetta dal 16 febbraio in seconda serata su Raiuno.

"Dopofiction" è un esperimento, un mix fra talk show e varietà nel quale si commenterà la fiction appena andata in onda con interviste ai protagonisti, amarcord sulle fiction del passato e tanta ironia, qualità di cui non difettano nè Insinna nè Frassica. Dopofiction parte nel segno di Don Matteo: Flavio Insinna e Nino Frassica hanno condiviso il set dal 2000 al 2006, insieme a loro c'è Nathalie "Natalina" Guetta, una delle protagoniste più amate della serie tv e tra gli ospiti della prima puntata figura proprio lui, Terence Hill, il prete più amato d'Italia insieme a Beppe Fiorello, Elena Sofia Ricci e Daniele Liotti.

Nel "buco" lasciato da Affari Tuoi nell'access prime time di Raiuno andrà a posizionarsi Amadeus con 'Identity', un gioco che rivisita "I soliti ignoti', condotto da Fabrizio Frizzi sempre nella stessa fascia oraria fra il 2007 e il 2012.