Tanti auguri Adele: 29 anni di premi e successi

Adele compie 29 anni: una vita sulla cresta dell'onda per la giovane cantautrice inglese, già ricca di premi.

di Grazia Cicciotti - 05 Maggio 2017

Adele: 29 anni di premi e successi

I suoi tre album si intitolano 19, 21 e 25, come la sua età all’epoca in cui furono rilasciati: il 29 - le candeline che quest’anno spegne Adele - manca, ma l’artista britannica non ha nulla da rimproverarsi in questo 2017 contraddistinto, come gli altri, da innumerevoli successi.



Neanche 30 anni - appunto - e 40 milioni di album venduti in tutto il mondo, a cui si aggiunge la vendita di oltre 50 milioni di singoli. Innumerevoli Grammy sulla mensola e persino un Oscar, conquistato nel 2013 grazie a Skyfall, eletta Migliore Canzone dell’anno.



La ragazza di Londra ne ha fatta di strada dal primo singolo del 2009 - Chasing Pavements - che conquistò subito il pubblico mondiale. Ma i brani di Adele che hanno fatto la storia son già tanti, da Rolling in the deep a Hello passando per Set Fire to the Rain: prevalentemente ballate romantiche, che hanno lanciato una giovane cantautrice e le sue delusioni d’amore nell’Olimpo degli indimenticabili.

