Addio a Pippo Baudo a Domenica In? Ecco chi prenderà il suo posto

Pippo Baudo dice addio alla sua Domenica In? La Rai sta pensando ad una sostituta per il programma domenicale. Ecco cosa accadrà con la nuova stagione.

05 Giugno 2017

C'è aria di cambiamento in casa Rai: c'è chi parte, c'è chi resta e c'è chi cambia programma, tutto sta ad indovinare i giusti abbinamenti, soprattutto dopo le dimissioni del Direttore Generale, Antonio Campo Dall'Orto, che hanno contribuito ad aumentare le incertezze.

E mentre si profila all'orizzonte la partenza verso la concorrenza di Massimo Giletti, che con la sua Arena è una delle sicurezze della domenica tagata Rai, si parla sempre più insistentemente di un cambio della guardia anche per la conduzione dell'altro segmento di Domenica In, quello affidato quest'anno a Pippo Baudo e Chiara Francini.

Secondo rumors che iniziano a girare tra gli addetti ai lavori, la Rai sta pensando di cambiare le carte in tavola per tentare la rincorsa alla dirimpettaia Domenica Live: addio a Pippo Baudo e Chiara Francini dunque e al loro posto, per ora, si fa il nome di Cristina Parodi.

La Parodi, volto de La vita in diretta da diverse stagioni, lascerebbe quindi vagante il posto accanto a Marco Liorni, che secondo i beninformati verrebbe riempito da Eleonora Daniele, al momento conduttrice dell'amatissimo Storie vere nella fascia mattutina di Rai1.

Grandi cambiamenti in vista e ancora molti dubbi: chi affincherebbe Cristina Parodi a Domenica In e chi sostituirebbe la Daniele nel segmento mattutino di Unomattina? Per ora non si hanno risposte!

foto @twitter - archivio