Addio a Mediaset, Luca e Paolo passano in Rai. Ecco in quale programma vedremo il duo comico

Luca e Paolo non smettono mai di stupire. Dopo averli visti nella copertina di Di Martedì al posto di Crozza ora arriva un'altra notizia bomba: l'addio ufficiale a Mediaset. Doccia fredda per Pier Silvio Berlusconi che dovrà fare a meno del duo comico e del loro programma di punta. Ecco cosa faranno Luca e Paolo in Rai

di Rosanna Donato - 14 Aprile 2017

SHARE

Luca e Paolo dicono addio a Mediaset. Il duo comico, infatti, è passato alla Rai: la sitcom Camera Cafè torna sul piccolo schermo, ma questa volta c'è una novità. La serie che ha appassionato milioni di telespettatori non andrà in onda su Italia1 come in passato, ma approderà su Rai2. Lo rivela il settimanale Chi, il quale ha riportato la notizia che sono già iniziati i casting per la nuova edizione della sitcom.

Chi saranno gli attori che si alterneranno sul set? Ricordiamo che luogo di incontro del programma televisivo era un distributore di bevande della Digitex, dove i personaggi principali si riunivano per prendersi una pausa, fare battute, scherzi e molto altro. L’addio a Mediaset di Luca e Paolo potrebbe essere dovuto alla proposta economica fatta da Ilaria Dallatana, direttore del canale, anche se al momento non si conoscono i reali motivi che hanno spinto il duo comico a passare in Rai.

Luca e Paolo passano in Rai con Camera Cafè

Dopo ben cinque anni di assenza, Camera Cafè torna ad allietare le serate degli italiani con nuovi attori e, magari, anche qualche veterano della sitcom. Tra i comici che abbiamo visto nel corso degli anni alternarsi sul set della serie ricordiamo Debora Villa, Giovanna Rei, Margherita Fumero ed Elena Santarelli.

Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, dopo il successo ottenuto con Colorado, le copertine satiriche di DiMartedì e Amici, sono pronti a dire addio a Mediaset e a imbarcarsi in questa nuova avventura che li vedrà, come avvenuto dal 2003 e il 2012, protagonisti indiscussi di Camera Cafè, il programma comico di Italia1. Questa volta, però, il duo comico debutta su Rai2. Tra l’altro, per Luca e Paolo non è la prima volta che lavorano con la tv di Stato: nel 2011 avevano condiviso con Gianni Morandi il palco del Festival di Sanremo e in seguito sono stati ospiti di Carlo Conti all’Ariston.

Quello che ci chiediamo adesso è cosa si nasconde realmente dietro l’addio a Mediaset di Luca e Paolo. Si tratta solo di una buona proposta da parte di Ilaria Dallatana o c’è dell’altro sotto?

foto@social