Addio a Chris Cornell, è morto a 52 anni il cantante dei Soundgarden: ecco cos'ha fatto prima di morire

di Eleonora D'Urbano - 18 Maggio 2017

Chris Cornell morto, il mondo della musica sotto shock. Ecco cos'ha fatto prima di morire

È stato purtroppo confermato dall’Associated Press che Chris Cornell è morto a 52 anni nella notte tra il 17 e il 18 maggio a Detroit: soltanto la sera precedente, come dimostra l’ultimo post lasciato su Twitter, aveva suonato con i Soundgarden al Fox Theatre di Detroit.

Un suo rappresentante, Brian Bumbery, ha parlato di morte ‘improvvisa e inaspettata’ e ha fatto sapere che la famiglia è al momento sotto choc. Non trapelano altri particolari né sulle cause del decesso, né sulla dinamica delle ultime ore. Vi daremo conto di eventuali dettagli e aggiornamenti nelle prossime ore.

Chris Cornell è stata una delle voci più importanti e riconoscibili della scena musicale rock degli ultimi 25 anni: nato a Seattle il 20 luglio 1964, il cantante è stato protagonista della nascita del grunge insieme ai Soundgarden che fonda nel 1984. Il gruppo, accanto a band come i Nirvana, gli Alice in Chains o i Pearl Jam ha contribuito nettamente a promuovere l'alternative rock: non a caso Seattle, infatti, si è rivelata dalla metà degli anni ’80 una delle città più prolifiche tanto che il grunge, di cui Cornell è stato tra i massimi rappresentanti – e citiamo soltanto ‘Black Hole Sun’ ad esempio – viene anche etichettato come ‘Seattle sound’.

Abbandondati i Soundgarden nel 1997 per dissidi interni, solo 4 anni più tardi Chris Cornell ha fondato gli Audioslave con alcuni ex membri dei Rage Against The Machine con cui è rimasto fino al 2007. Ha fatto parte anche dei Temple of the Dog e soltanto nel 2010 ha ripreso i contatti con la sua prima band.

Chris Cornell lascia tre figli: la prima, Lillian Jean Cornell, avuta dalla prima moglie Susan Silver. Con la seconda moglie Vicky Karayiannis ha avuto una figlia, Toni (2004) e un figlio, Christopher Nicholas (2005).

