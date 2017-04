Erin Moran la 'sottiletta' di Happy Days è morta sabato pomeriggio. Ancora sconosciute le cause del decesso.

di Adele Ramazzotti - 23 Aprile 2017

SHARE

Addio a Erin Moran, sui Twitter il dolore di Fonzie

Se n'è anata all'età di 56 anni Erin Moran, la Joanie Cunningham di Happy Days. L'attrice divenuta nota al grande pubblico interpredando la sorella minore di un giovanissimo Ron Howard nella serie cult degli anni '70 - '80, è stata trovata priva di vita in Indiana nella Herrison County.

Erin Moran la 'sottiletta' di Happy Days negli ultimi tempi aveva fatto parlare di se per essere caduta in disgrazia (leggi qui). Stando a quanto riportato dal sito TMZ, una chiamata anonima avrebbe fatto giungere i soccorsi intorno alle 16 di sabato22 aprile. All'arrivo, i medici hanno potuto solo constatarne il decesso, la cui causa resta per il momento sconosciuta.

Su Twitter tanti i messaggi di cordoglio tra cui quello di Henry Winkler il Fonzie di Happy Days:

'"Oh Erin...ora finalmente avrai la pace che hai cercato invano su questa terra".

foto web