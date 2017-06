Accuse di mobbing da parte di Morgan contro Maria De Filippi. Ecco cosa dice di Emma Marrone

Morgan torna a parlare della sua esperienza ad Amici ma stavolta usa un termine molto forte per definire la sua esperienza nel talent di Canale 5. Mobbing, ecco la parola usata per parlare di quanto vissuto all'interno della scuola. Parlando di Amici, trova anche modo di criticare Emma Marrone, la sua sostituta nel programma

08 Giugno 2017

Morgan sbotta: mobbing ad Amici, e tira in ballo Maria de Filippi e Emma Marrone. Gravi accuse

Appaiono ancora molto lontane le scuse chieste da Maria De Filippi a Morgan in seguito al terremoto che l'ex coach dei Bianchi di Amici ha scatenato e che soltanto in parte è stato arginato da Emma Marrone. A Qn, Morgan ha sferrato – di nuovo – un feroce attacco contro la cantante salentina e la signora dei talent accusando anche la produzione di averlo indotto a lasciare il programma di Canale 5.

Prima la frecciatina su Emma Marrone, premiata ai Wind Music Awards con un Premio Platino Live per Adesso Tour, insinua che il suo unico scopo sia quello di vendere: “Esistono dischi di Emma Marrone che non siano fatti con lo stesso obiettivo?”, poi rilancia sulle condizioni delle trasmissioni basate sul talento.

“La musica che ci va è bella solo se ci sono io – ha sentenziato Marco Castoldi – Da giudice sono l'unico ad aver vinto 6 talent su 7, parola del Guinness dei primati. E ad averlo fatto col mio intuito, con la mia preparazione e con la mia sincerità. Oggi il talent s'è un po' mangiato tutto”.

La stoccata finale è riservata a Maria De Filippi e Amici:

“La parola giusta per descrivere la mia disavventura? Mobbing. Più che suonare Bach, parlare di Endrigo, cantare George Michael cosa potevo fare?”

L'accusa di mobbing verso Amici è grave tanto quanto lo sono state le dichiarazioni di qualche settimana fa e, considerato il carattere schietto di Emma Marrone, ma anche i rapporti da guerra fredda di Queen Mary, ci aspettiamo che almeno una delle due ‘nemiche' di Morgan, gli risponda per le rime o che scendano in campo altri protagonisti del talent di Canale 5 per smentire in pieno le sue precise insinuazioni.

