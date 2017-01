50 sfumature di nero, le scene più attese del nuovo film

50 sfumature di nero, le scene più attese: dalla cena alla doccia, passando per quel pianoforte per cui tutti fanno il tifo

di Francesca Di Belardino - 17 Gennaio 2017

San Valentino 2017 è alle porte e le moltissime fan della trilogia di E.L James non stanno più nella pelle: il 14 febbraio sarà nelle sale 50 sfumature di nero, il secondo episodio della saga di Mr.Grey, un mix sapiente di sesso e romanticismo che ha fatto sognare gli spettatori di mezzo mondo.

I fan più accaniti hanno ovviamente già divorato i libri e aspettano con ansia di vedere come al cinema verranno rappresentate le scene che hanno amato di più descritte su carta.

Ad esempio, è attesissima la scena della doccia: Anastasia e Mr.Grey fanno l'amore (ovviamente) in una enorme doccia de luxe che ruba la scena ai due attori pur bellissimi e mezzi nudi. La scena si vede anche nel promo quindi i fan saranno decisamente accontentati.

Iconica anche la scena della festa in maschera: lui in smocking, lei in un lussuossimo abito grigio, entrambe mascherati come se fossero sul set di Eyes wide shout. Indovinate come finirà?

Nel trailer vengono anticipati altri due pezzi forti del libro di E.L James: la scena della cena, dove Anastasia alla fine si toglie le mutande a tavola (si, proprio così) e quella dell'ascensore, dove Mr.Grey trova il modo per infilare le mani sotto la gonna alla sua compagna senza che gli altri se ne accorgano (certo, se lei fa quelle facce se ne accorgeranno presto, viene da pensare).

Non si vede nel trailer, e i fan si chiedono se ci sarà, la scena di sesso sul preziosissimo pianoforte di Mr.Grey: è una delle più celebri del libro. In compenso in '50 sfumature di nero' ci sarà sicuramente Kim Basinger e nella colonna sonora il brano 'I don't wanna live for ever' di Zayn Malik e Taylor Swift.

Il conto alla rovescia per San Valentino è appena iniziato.