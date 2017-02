50 sfumature di nero: il video con le scene "inedite" del film

50 sfumature di nero, scene inedite nel video diffuso dalla Universal: Jamie Dornan e Dakota Johson mostrano il loro perfetto feeling sul set

di Francesca Di Belardino - 06 Febbraio 2017

SHARE

50 sfumature di nero, scene inedite in un video pubblicato sul web

Tra pochi giorni arriverà nelle sale italiane '50 sfumature di nero', secondo capitolo della saga iniziata con '50 sfumature di grigio' e tratta dai romanzi omonimi di E.L James: in attesa di scoprire come evolverà la storia di Christian e Anastasia, proviamo ad allentare la tensione (perchè ce ne sarà molta in questo secondo film) con un video pubblicato sui social dalla Universal Pictures.

Il video ci mostra Jamie Dornan e Dakota Johnson sul set, durante le riprese: i due scoppiano a ridere, passano il tempo fra un ciak e l'altro, scherzano con la troupe e con la scrittrice E.L James, presente durante la lavorazione. Assistere al momento in cui "si fa la magia" è sempre interessante per gli spettatori, anche se rischia di rovinare loro un po' di atmosfera...

Nel video vediamo anche Kim Basinger al lavoro, Jamie Dornan arroccato nell'elicottero di Christian Grey e una scena molto divertente nella quale Dornan prende in braccio Dakota Johnson, non senza qualche difficoltà.

Tra i due attori, al secondo film insieme, è palpabile la complicità ormai raggiunta: d'altronde sarebbe impossibile non entrare in confidenza dopo aver girato tante scene (e che scene) senza vestiti addosso e in situazioni complicate. La stessa Dakota ha affermato che c'è meno imbarazzo nelle scene di sesso e che grazie al feeling che si è stabilito lei e Dornan sono stati molto più a loro agio in questo secondo capitolo.

C'è da pensare quindi che durante il terzo capitolo della saga, 50 sfumature di rosso, che andrà in sala l'anno prossimo, il feeling fra i due sarà al top: e come per ogni film d'amore, c'è sempre chi "shippa" Christian e Anastasia anche nella vita privata (cioè tifa per una loro relazione).

Certo, sarà difficile: Jamie Dornan è sposato da 5 anni con la gelosissima Amelia Warner (che a quanto sembra non ha mai visto neanche '50 sfumature di grigio'), mentre sulla vita privaata di Dakota c'è più mistero. L'attrice dovrebbe essere tornata infatti insieme al fidanzato storico, Matthew Hill, ma dopo alcuni avvistamenti a New York lo scorso anno non se ne è saputo più nulla.

Un "Jakota" (o un "Damie", in effetti suonano molto male entrambe) non sembra quindi dietro l'angolo: in attesa del 9 febbraio, vi lasciamo a questo video, pubblicato sull'account Facebook di Badtaste.it: