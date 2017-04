50 modi per far fuori papà: ecco cosa accade mentre va in onda il folle viaggio in Lapponia di Francesco e Roby Facchinetti

Francesco Facchinetti 'rapisce' il padre e lo porta in Lapponia a 20 grandi sotto zero. Roby, tastierista e voce dei Pooh, è 'costretto' a farsi trascinare sugli sci dalle renne selvatiche, a mangiare pancakes al sangue di renna, a salire su un “girocottero” e non solo. Ecco cosa è accaduto durante la puntata

di Eleonora D'Urbano - 26 Aprile 2017

50 modi per far fuori papà: i Facchinetti sbarcano in Lapponia e...Ecco cos'hanno combinato nel folle viaggio insieme

Martedì 25 aprile alle 21.20 è stato trasmesso in esclusiva assoluta su Rai2 “50 modi per far fuori papà”, adattamento italiano del format internazionale “50 Ways to kill your mammy”, che ha visto protagonisti Francesco e Roby Facchinetti in un folle viaggio in Lapponia, costellato di momenti esilaranti, scherzi, pazzie sulla neve e tante risate ed emozioni.

L'ex dj Francesco ha rapito l'ex leader dei Pooh per trascorrere con lui quella vacanza padre-figlio che non hanno mai avuto:

“Mio padre ha dedicato la maggior parte del tempo ai Pooh, ora che è pensionato voglio godermelo io, voglio provare con lui quelle emozioni che mi sono mancate da bambino. Lo porto in Finlandia per vedere insieme ai Lapponi l'aurora boreale”.

I due non volevano solo vedere lo spettacolo celeste, ma si sono cimentati anche nelle tipiche attività nelle gelide terre di Babbo Natale: Facchinetti senior è stato 'costretto' a farsi trascinare sugli sci dalle renne selvatiche, a mangiare pancakes al sangue di renna, a salire su un “girocottero” e a pescare scavando nella crosta ghiacciata.

Il programma ha avuto talmente successo sui social che sono piovuti centinaia di tweet e commenti anche da amici e parenti della ‘strana coppia'. Alessia Marcuzzi ha cinguettato “Ecco papa' @frafacchinetti non vediamo l'ora di vederti con @RobyFacchinetti a fare danni #50modi”, Max Biaggi ha fatto sapere “Porta anche me la prox volta @frafacchinetti amo quei posti! @RobyFacchinetti ha tutta la mia solidarietà , programma ben riuscito. #50modi” e Emis Killa ha aggiunto “Te pareva che quel brianzolo matto di @frafacchinetti non si inventava qualche altra follia. #50modi”.

Selvaggia Lucarelli, mal celando un pizzico di sana invidia per l'avventura on ice di Francesco e Roby Facchinetti in 50 modi per far fuori papà ha scritto “Io ho dovuto rifiutare #50modi perché mio padre, quando gliel'ho proposto, ha trovato 50 modi per mandarmi a cagare. @frafacchinetti”.

Infine riportiamo il commento del sopravvissuto tastierista dei Pooh che ha ringraziato il figlio su Twitter “Grazie per questa fantastica vacanza @frafacchinetti. Grazie a Rai2, grazie a tutti per aver seguito la trasmissione, vi è piaciuta? #50modi”

