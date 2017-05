47Metri: siete pronti a combattere le vostre paure per salvarvi? Clip esclusiva del film con Matthew Modine in arrivo nelle sale dal prossimo 25 maggio.

di Adele Ramazzotti - 22 Maggio 2017

#47Metri: clip esclusiva del thriller con Matthew Modine

Arriverà nelle sale dal prossimo 25 maggio il thriller 47Metri, pellicola diretta da Johannes Roberts che vede tra i suoi protagonisti Matthew Modine.

Due sorelle in vancanza in Messico decidono di regalarsi un'escursione in barca per fare il bagno 8protette dalla gabbia metallica9 in mezzo agli squali. Ma qualcosa va storto e si ritroveranno sul fondo dell'oceano a 47Metri. Circondate dagli squali e con solo 60 minuti di aria nelle bombole, dovranno mantenere la mente lucida e la calma per salvarsi. Ce la faranno?

In attesa di vedere il film sul grande schermo, vi proponiamo una clip in esclusiva: il momento in cui le ragazze decidono di fare questa avvenura.

47Metri vede nel cast oltre a Matthew Modine: Mandy Moore, Claire Holt e Yani Gellman.

foto Ufficio Stampa