47 metri il film: ecco il trailer del thriller con Matthew Modine

In attesa dell'Home Festival, al Fuorisalone l'evento che si celebrerà a Treviso dal 30 agosto al 3 settembre arriva in anticipo. Ecco tutta la programmazione.

Al Fuorisalone arriva l'artista Corinne Sutter per uno speciale Mickey Mouse Art Show. Con lei anche Caterina Balivo

Milano è memoria: ecco le iniziative previste in città per la Festa della Liberazione.

Tornano i Cento Pittori Via Margutta, la tradizionale mostra a cielo aperto in una delle vie più caratteristiche e conosciute della nostra città. Ingresso libero

Domenica 30 Aprile alla Città dell'Altra Economia ci sarà un mercatino davvero speciale: sarà possibile scambiare articoli per l'infanzia, giocattoli, abbigliamento, oggettistica, libri, piccoli elettrodomestici e bigiotteria.

Festa del Maritozzo a Roma : le migliori pasticcerie romane proporranno le loro gustose ricette , durante l'arco delle tre giornate, per un'esperienza che andrà ben oltre la solita colazione e che renderà il Maritozzo protagonista dell'intero pasto.

Una puntata davvero ricca di emozioni quella andata in onda ieri sera. Il finale dell'episodio ha scioccato il pubblico, un gesto così estremo era difficile da prevedere. Cosa accadrà nella puntata finale della fiction di Rai 1?

Intervista a Rebecca Zlotowski regista di Planetarium. Film con Natalie Portman e Lily Rose Depp, affronta temi come lo spiritismo, la sorellanza e il cinema degli anni trenta.

Gossip in pillole

Vuoi ricevere aggiornamenti e notizie come questa?

Durante un’immersione in Messico, due sorelle, Kate e Lisa, rimangono intrappolate sul fondo dell’oceano. Con una riserva d’ossigeno di 60 minuti e le acque infestate dagli squali, dovranno riuscire a mettersi in salvo.

Arriverà nelle sale cinematografiche dal 25 maggio 47 metri film diretto da Johannes Roberts con Mandy Moore, Claire Holt, Matthew Modine e Yani Gellman . In attesa di vedere il thriller di Roberts sul grande schermo, vi lasciamo con il trailer ufficiale che è stato rilasciato da Adler Entertainment.

Questo sito utilizza cookie anche di terzi per inviarti pubblicita' e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di piu' o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, leggi qui . Chiudendo questo banner, o cliccando OK acconsenti all'uso dei cookie.