4 Mamme, la nostra intervista a Georgia Luzi e Flavio Montrucchio

Dal 31 maggio su FoxLife va in onda 4 Mamme. Ecco la nostra intervista a Georgia Luzi e Flavio Montrucchio.

di Grazia Cicciotti - 30 Maggio 2017

Debutta mercoledì 31 maggio su FoxLife (canale 114 di Sky) e andrà poi in onda ogni mercoledì alle 21.10 in prima visione 4 Mamme, il nuovo formato originale in 8 puntate, sviluppato da Fox Networks Group Italy in co-ownership con Dry Media Italia.

Lo scopo dell’originalissimo show è quello di mettere a confronto i metodi educativi delle mamme italiane, non senza una giusta dose di ironia. Le protagoniste di ogni puntata sono infatti quattro mamme di bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni e, attraverso varie prove, i telespettatori potranno farsi un’idea di come sia la quotidianità di una madre, alle prese con una prole decisamente vivace.

A capo del programma troviamo Georgia Luzi e Flavio Montrucchio, affiancati dalla family coach Roberta Cavallo.

"Si tratta di un vero e proprio factual - dichiara Fabrizio Ievolella, A.D. di DRY Media - che mette a confronto i metodi educativi delle mamme d'Italia per capire come sono le mamme del terzo millennio, quali sono le loro sfide quotidiane e come hanno scelto di affrontarle. L'obiettivo è di fare in modo che il confronto con gli altri sia per ogni madre un'occasione di apprendimento e di crescita."

Vi lasciamo alla videointervista a Georgia Luzi e Flavio Montrucchio, che ci spiegano come è strutturato il programma e soprattutto quanto si sono serviti - da genitori - dei preziosi consigli di Roberta Cavallo, che - a quanto pare - ha aiutato anche loro a schiarirsi le idee su alcuni comportamenti dei figli.

foto@UfficioStampa