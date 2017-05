22 anni fa la scomparsa di Mia Martini: dai successi ai tributi postumi

di Grazia Cicciotti - 12 Maggio 2017

22 anni senza Mia Martini, voce unica della musica italiana

Il 12 maggio del 1995 moriva, ad appena 46 anni, Mia Martini: fu una scomparsa improvvisa, inaspettata, che ancora oggi lascia i segni tra coloro che circondavano la giovane interprete e nel mondo della musica italiana. Eppure, ad inasprire la rabbia di chi ha sempre visto in Mia Martini qualcosa di speciale, c’è l’indifferenza - spesso sfociata in aperta critica - che pubblico e addetti ai lavori hanno più volte riservato a un’artista forse schiva e introversa, ma mai sbagliata.



Con 33 milioni di dischi venduti, Mia Martini è - non a caso - una delle voci femminili con più vendite nel nostro paese. Canzoni come Almeno tu nell’universo, Piccolo uomo o E non finisce mica il cielo hanno fatto la storia della nostra discografia: struggenti e appassionate, le canzoni di Mia riflettevano il tormento interiore della donna fatta artista. Un riconoscimento arrivato pienamente solo in seguito agli eventi tragici che hanno portato alla sua morte: un cruccio che non dà pace a Loredana Berté, sorella minore di Mia e da sempre sua fan sfegatata, che non perde occasione per ricordare come sia facile distruggere le anime troppo sensibili. Di Mia restano comunque i tributi postumi e una discografia dura, quasi inedita nel panorama italiano: per l’ennesima volta, quindi, grazie Mia, unica nell’Universo.

