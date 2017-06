1993 la serie, ci sarà il sequel 1994?

Ieri sera è andata in onda l'ultima puntata di '1993 la serie', lo sceneggiato nato da un'idea di Stefano Accorsi e targata Sky Atlantic. Ci sarà la terza stagione oppure le avventure di Miriam Leone, Tea Falco sono terminate? Questa è la domanda rimbalzata sui social a fine puntata. Vi sveliamo qualche anticipazione

di Rosanna Donato - 07 Giugno 2017

SHARE

Nella serata del 6 giugno 2017 sono andate in onda le ultime due puntate di 1993 la serie, la seconda stagione della serie tv prodotta da Sky per Sky Atlantic che vede come interpreti principali Stefano Accorsi, Miriam Leone e Tea Falco. Dopo il finale di stagione, la domanda che tutti si pongono è: ci sarà un sequel? Ebbene sì, 1994 la serie si farà. Continuerà quindi la narrazione degli eventi legati alla vicenda di Tangentopoli e alla scalata al potere di Silvio Berlusconi.

Dopo l’uscita su Sky Atlantic di 1992, lo stesso Stefano Accorsi aveva rivelato che è in programma la realizzazione di una trilogia (da lui ideata, tra l’altro) in quanto il caso di Tangentopoli copre ben 3 anni, dal 1992 al 1994 (l’anno in cui Berlusconi è stato eletto). Per questo il rinnovo del progetto non sorprende, anche se con le produzioni televisive nulla può essere dato per certo.

Al momento si conosce poco del sequel di 1993 la serie, ma - stando a quanto rivelato da alcune anticipazioni della terza stagione - è probabile che per vederlo sul piccolo schermo bisognerà attendere almeno due anni, come avvenuto per il secondo capitolo della trilogia. Nel progetto Stefano Accorsi veste i panni di Leonardo Notte, l’uomo da cui parte tutto e che in 1993 la serie stava per diventare il braccio destro dell’ex Premier.

Il sequel 1994 la serie

Per il momento sappiamo solo che 1994 la serie sarà basata interamente su Silvio Berlusconi e la creazione del suo partito, Forza Italia. La nuova stagione della produzione tv sarà una storia di consacrazione e corruzione, che inizierà proprio dalle elezioni tenutesi nel marzo del 1994 (le prime che si sono svolte solo a due anni di distanza dalle precedenti) e che vedranno vincitore Berlusconi.

La terza stagione sarà composta da 10 episodi, mentre l’inizio delle riprese è previsto per il prossimo autunno. Dovremo attendere maggio 2019 (contando i due anni di tempo) per rivedere su Sky Atlantic le vicende legate a Leonardo Notte e al resto dei personaggi coinvolti.

foto@social