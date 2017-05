X Factor 11, addio ad Arisa: al suo posto Levante. Ecco chi è la cantante e chi sono i nuovi giudici del talent di Sky

Sono stati annunciati i nomi dei nuovi giudici di X Factor: Arisa lascia il posto a Levante, nome emergente della musica italiana, che ha già collaborato con Fedez e J-Ax nella hit Assenzio

19 Maggio 2017

Verranno annunciati ufficialmente oggi, 19 maggio, su Sky Uno, ma i nomi dei nuovi quattro giudici di X Factor sono stati già "spoilerati" da Davide Maggio e sul web non si parla d'altro.

Per l'undicesima edizione del talent, che resta il più prestigioso ma rischia di diventare eccessivamente ripetetivo (e di non sfornare più fenomeni discografici), dietro il bancone dei giudici due conferme e due new entry.

Confermati Fedez, ormai vero e proprio veterano del talent con quattro anni di esperienza alle spalle (e un vincitore, Lorenzo Fragola) e Manuel Agnelli, leader degli Afterhour, che lo scorso anno si è fatto amare dal pubblico per la sua "cattiveria" e i suoi giudizi disincantati sui protagonisti.

Addio ad Arisa, che l'anno scorso ha avuto problemi sia con il pubblico che con i suoi cantanti: al suo posto la quota rosa viene riempita da Levante, al secolo Claudia Lagona, giovane cantante siciliana che ha già alle spalle tre album, un tormentone (Alfonso, 2013, dall'iconico ritornello "che vita di m...") e collaborazioni con Fedez e J-Ax (nella hit 'Assenzio'), oltre che la recentissima 'Pezzo di me' con Max Gazzè.

L'ultima new entry è in realtà un ritorno: Mara Maionchi, amatissimo giudice delle versioni Rai di X Factor e da due anni a questa parte in forza all'Xtra Factor di Sky. Con la sua verve, la sua ironia e il suo innegabile fiuto per i talenti (nel suo curriculum da discografica Tiziano Ferro e Gianna Nannini) Mara è il perfetto giudice di X Factor e da lei gli spettatori si aspettano grandi cose.

Su Twitter molti i commenti sull'arrivo di Levante ad X Factor, il nome oggettivamente meno conosciuto: qualcuno ha fatto notare che in passato la cantante ha parlato contro i talent (#Levante tre anni fa: Il talent? Meglio il pub sotto casa. Crea solo artisti catodici @levantecanta oggi: giudice a #XFactor.), ma questo lo hanno fatto un po' tutti i giudici di X Factor, qualcun'altro ha semplicemente confessato di non conoscerla ("Ma Levante chi è?? È una cantante??"). Starà a lei farsi conoscere ed apprezzare dall'esigente pubblico di X Factor.

Per la conferma dei nomi occorrerà aspettare l'una e mezza, orario in cui i giudici verranno ufficialmente annunciati su Sky Uno: restiamo connessi!

foto @ufficiostampa - archivio