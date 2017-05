'Che pena, poveri cani': il servizio di Nemo sull'amore 'smisurato' per i cani scandalizza tutti

Quando si dice 'vita da cani'.... Il servizio di Enrico Lucci a Nemo su Raidue ribalta il detto e mostra un lato inedito e 'folle' dell'amore per gli animali

12 Maggio 2017

Enrico Lucci, inviato per 'Nemo - Nessuno escluso', ha partecipato ad una originale festa di compleanno: festeggiata, la piccola Cipria che compie tre anni, in una sala rosa piena di pupazzi e palloncini, con dolcetti e regalini (molto costosi) per tutti. Non ci sarebbe nulla di strano se Cipria non fosse una minuscola Chihuahua.

In questo servizio Lucci ha voluto esplorare il mondo di chi ama gli animali in modo spropositato: ha passato del tempo con i piccoli Vittoria, Carolina, Sissi e Camillo, quattro Chihuahua adorati dalla padroncina che li tratta alla stregua di bambini piccoli.

I Chihuahua hanno infatti un corredo di cose che di solito si associa a dei bambini: lettini, fasciatoi, passeggini, seggiolini da macchina e ovviamente tanti vestitini per tutte le occasioni. Lucci si fa dire qualche prezzo: un passeggino costa 250 euro, per un guinzaglio di pelle ci si attesta intorno ai 50 euro, mentre un Chihuahua completo di pedigree lo si può avere per 1900 euro.

Il momento più surreale dell'intero servizio è quello in cui le piccole Chihuahua, in compagnia delle loro padrone, vanno alla SPA: qui viene loro spalmata una maschera per il viso e vengono immerse nelll'idromassaggio per l'ozonoterapia.

I commenti in rete sono stati impietosi: "da una parte provo pena per quei cani, (privati della loro personalità) dall'altra provo rabbia per le bestie dei loro padroni", scrive qualcuno, seguito da altri sullo stesso tono: "Sta gente è malata che tratta i cani così, Che schifo", e ancora un lapidario: "i padroni di questi cani andrebbero abbandonati in autostrada".

