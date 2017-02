The Big Bang Theory finale, cosa accadrà nell'ultima puntata e anticipazioni sulla prossima stagione

The Big Bang Theory finale, cosa succederà? Le puntate sono ora in onda su Infinity, ma ci sono alcuni nodi da sciogliere per Sheldon Cooper...

14 Febbraio 2017

The Big Bang Theory è una delle serie comedy più amate e seguite in assoluto: la serie è giunta alla sua decima stagione e l'affetto dei fan non è mai venuto meno, mentre le storie dei personaggi crescevano e si evolvevano insieme a loro.

Attenzione spoiler!

Leonard, Sheldon, Howard e Raj sono diversi oggi da come li abbiamo conosciuti 10 anni fa, nerd timidi, single e balbuzienti: se Howard e Leonard si sono addirittura sposati e Raj è diventato inaspettatamente uno sciupafemmine, ci sono grosse novità in pentola anche per Sheldon Cooper.

L’ottava puntata di The Big Bang Theory, dal titolo The Brain Bowl Incubation, ha regalato agli spettatori un'imprevista e assoluta novità: Sheldon vorrebbe avere un figlio. Ovviamente non si tratta di desiderio di paternità quanto di senso di responsabilità, in quanto Sheldon pensa di avere il dovere di tramandare il suo patrimonio genetico al mondo.

La decima stagione potrebbe quindi concludersi proprio così, con Amy e Sheldon in attesa di un figlio? Ovviamente non è ancora dato sapere come Sheldon vorrebbe realizzare il suo sogno, se nel modo tradizionale o magari tramite una fecondazione artificiale. Dalla sinossi della puntata sappiamo solo che Sheldon tenta di convincere Amy, che appare irremovibile.

C'è anche chi si è chiesto se la decima stagione sia l'ultima per The Big Bang Theory. Jim Parsons, che interpreta proprio Sheldon Cooper, interpellato da Sunday Today sull'argomento, ha risposto: "So che tutti vogliono andare avanti. Quindi sarei scioccato se ciò non accadesse. Lo sarei davvero".

I protagonisti di The Big Bang Theory, tra i più pagati in assoluto nel mondo delle comedy, sarebbero quindi pronti a firmare di nuovo per una undicesima stagione: anche perchè volete toglierci il piacere e l'onore di conoscere un eventuale piccolo o piccola Sheldon?