Stranger Things 2: il trailer al SuperBowl e la brutta notizia per i fan

Durante il Superbowl 2017, oltre alla circense esibizione di Lady Gaga, c'è stato un altro momento in grado di catalizzare l'attenzione di migliaia di spettatori: quello in cui è andato in onda sullo schermo lo spot della seconda stagione di Stranger Things, di fatto il primo teaser trailer della seconda stagione della serie Netflix.

Nel video, che inizia con due bambini che litigano per uno dei pancake preferiti da Eleven (gli eggos, marca di pancake surgelati diffusi solo in America), vediamo brevemente un anticipazione di quanto ci aspetta nella seconda stagione di Stranger Things: evidentemente se qualcuno pensava che Will Byers avesse chiuso i conti con l'Upside down, il regno del Demogorgone, si sbagliava di grosso.

Tornerà il mondo capovolto e inquietante che ha risucchiato già una volta Will (e la povera Barb) e travolgerà -in senso vero e proprio- anche gli adulti della serie: tornerà anche Eleven, che si vede in un velocissimo frame (e sentiamo qualcuno la chiama a gran voce).

La brutta notizia per i fan della serie arriva poco dopo: nonostante la prima stagione sia andata in onda in estate, per la seconda bisognerà aspettare addirittura il prossimo autunno. Non a caso -sempre di una serie a tema horror/sci-fi si tratta- Stranger Things 2 sarà a disposizione su Netflix dal giorno di Halloween 2017 in poi.

Tanti sono i mesi che ancora ci separano dal ritorno di Will, Dustin, Mike e Lucas, i piccoli protagonisti della serie che ha riportato tutti indietro di qualche decennio: certamente nel frattempo avremo qualche notizia in più su quanto accadrà. Intanto, vi lasciamo allo spot del Superbowl: