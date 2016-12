Preoccupazione per la Regina Elisabetta: ecco le sue condizioni di salute dopo aver saltato la messa di Natale

Preoccupazione nel mondo per la salute della Regina Elisabetta dopo aver saltato la messa di Natale: ecco come sta ora la regina 90enne

di Eleonora D'Urbano - 27 Dicembre 2016

Iniziano a sentirsi i 90 anni sulle spalle della Regina Elisabetta II d'Inghilterra, saldamente al comando della nazione da 64 anni, accanto al Principe Filippo suo marito. Per la tradizionale messa di Natale di Sandringham, la residenza dove nacque e morì suo padre Giorgio VI, la Regina Elisabetta non si è presentata insieme alla famiglia reale, suscitando grande preoccupazione in tutto il mondo. Cos'è successo alla Regina? Stava male? È arrivato il momento di abdicare in favore di suo figlio Carlo? Un comunicato diramato da Buckingham Palace ha in parte spiegato il motivo dell'assenza di sua Maestà a quella che è una irrinunciabile tradizione natalizia. Dopo 28 anni, Elisabetta II ha dovuto saltare la Messa di Natale a Sandringham a causa di un raffreddore che l'ha costretta a stare lontana dai sudditi che tanto la amano e che hanno aspettato fuori la chiesa per stringerle la mano e augurarle Buon Natale. Alla tradizionale messa che si è tenuta alla St. Mary Magdalene Church hanno così sfilato il marito Filippo, Carlo e Camilla, i principi Andrea e Harry e il conte di Essex Edoardo. Come di consueto il tratto che porta dalla residenza reale alla chiesa, circa mezzo miglio, viene percorso a piedi salvo in presenza di pioggia o neve: la famiglia è apparsa spensierata e non ha alimentato in alcun modo allarmismi vari sulle condizioni di salute della Regina Elisabetta. Terminata la messa, c'è stato il pranzo di Natale – che dura di norma 1ora e mezza al massimo – e poi il tradizionale discorso della Regina registrato a Buckingham qualche giorno fa. Elegante in un tailleur di giada disegnato dalla sua stilista di fiducia Angela Kelly, la Regina ha spronato il suo popolo a fare un respiro profondo ogni volta che si è chiamati ad affrontare una sfida e ha rimarcato di credere fermamente nell'importanza dei piccoli gesti. La somma di piccole buone azioni – ha detto ancora la Regina Elisabetta – può risolvere i grandi problemi del nostro tempo.

