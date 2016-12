Dopo la morte di George Michael, ora si scopre il vero significato della canzone Last Christmas

Con la morte di George Michael nella notte di Natale sono tanti i fan che hanno ricordato l'artista con la famosa canzone Last Christmas. Ecco il vero significato della canzone Last Christmas

27 Dicembre 2016

53 anni, quasi 40 anni di carriera e oltre 100milioni i dischi venduti. Questi sono soltanto alcuni dei numeri legati alla morte di George Michael, scomparso prematuramente a causa di un'insufficienza cardiaca nella sua abitazione nell'Oxfordshire. Anno nefasto questo 2016, aperto con la morte di David Bowie e giunto al termine con quella del frontman degli Wham!, ricordato dai fan in queste ore con un fiore davanti casa, post di cordoglio, ma soprattutto con le sue canzoni. Una in particolare risuona nelle nostre orecchie tutti gli anni quando si avvicinano le feste, considerata oramai un grande classico: parliamo di Last Christmas, che – tuttavia – non ha un significato prettamente ‘natalizio'. Il vero significato della canzone di George Michael Last Christmas è infatti da ricercarsi nel testo che, a dispetto di una melodia orecchiabile, spensierata e allegra, tratta di un argomento tutt'altro gioioso. Last Christmas, scritta da George Michael nel 1984 e balzata immediatamente al secondo posto delle classifiche inglesi sotto soltanto al brano Do They Know It's Christmas?, scritto da Bob Geldof e Midge Ure per il progetto Band Aid, parla di un amore finito male, della voglia di dimenticare il dolore provato e tentare di essere nuovamente felice: “Il Natale scorso ti regalai il mio cuore, ma il giorno successivo lo gettasti via. Quest'anno, per salvarmi dalle lacrime lo darò a qualcuno di veramente speciale”. Il vero significato di Last Christmas, diventato un inno al Natale quando in realtà parla di un amore naufragato, di una relazione finita, è decisamente poco celebrativo della festa più bella dell'anno, ma resta ancora ‘la' canzone che canticchiamo più volentieri in questo periodo ed è soltanto un'altra delle tante contraddizioni che hanno reso grande George Michael.

