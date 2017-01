Amici 16 anticipazioni registrazione: guai seri per Riccardo Marcuzzo, Lorenzo Sorice e Andreas Muller nella puntata di sabato 28 gennaio

Anticipazioni bomba sulla registrazione di Amici 16: è successo di tutto nella puntata che andrà in onda sabato 28 gennaio. Ecco cosa è successo a Riccardo Marcuzzo, Lorenzo Sorice e Andreas Muller

di Eleonora D'Urbano - 16 Gennaio 2017

Amici 16 anticipazioni registrazione: sabato 28 gennaio ne vedremo delle belle

Sabato 14 gennaio è stata registrata la puntata di Amici 16 che verrà trasmessa su Canale 5 il prossimo 28 gennaio e le anticipazioni targate ‘Il vicolo delle News’ non promettono nulla di buono per la classe di talenti. Quest’anno i ragazzi di Amici 16 sono a dir poco indisciplinati e poco consapevoli che il banco conquistato è una importantissima opportunità per loro, da non sprecare a causa della scarsa umiltà, della maleducazione o del poco rispetto che, chi più chi meno, hanno mostrato in tv.

Amici 16 anticipazioni registrazione SPOILER: al centro delle polemiche ancora una volta Riccardo Marcuzzo che riceverà 3 giorni di sospensione dalla scuola in seguito ad un gesto gravissimo nei confronti degli autori. Il cantante, infatti, sarà raggiunto dal severo provvedimento disciplinare dopo aver fatto il gesto dell’ombrello alla produzione che gli aveva chiesto di registrare il secondo inedito in 2 giorni. Oltre alla sospensione, Riccardo Marcuzzo non registrerà più il brano inedito e sarà sollevato anche dall’incarico di capitano della sua squadra, affidato invece a Vittoria.

Guai ancor più seri per Lorenzo Sorice, il ballerino che sarà immediatamente cacciato per aver espresso aspre critiche e con un linguaggio inappropriato in merito alle coreografie di Veronica Peparini e Lo: il danzatore, infatti, le definisce delle ‘mer*e’, il suo percorso ad Amici 16 è finito presto.

Pare infine che anche Andreas Muller non se la passi granché bene nella scuola di Canale 5: dopo il febbrone da cavallo, che lo ha tenuto lontano qualche giorno dal talent, il ballerino si sarebbe fatto male ad un tendine, ma nulla di grave – apprendiamo sui social -, si tratterebbe soltanto di una infiammazione.

