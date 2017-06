Viaggi di nozze, in pochi sanno che... ecco le curiosità del film cult

Viaggi di nozze è sicuramente una della commedie più divertenti di Carlo Verdone e ad ogni passaggio televisivo raccoglie un successo di ascolti. In pochi sanno però cosa è accaduto all'attore e regista durante la scena del tuffo in piscina. E non solo. Ecco alcune curiosità imperdibili sul film cult.

Uscito nelle sale nel 1995, Viaggi di nozze resta, ancora oggi, uno dei film di Carlo Verdone più amati dal pubblico. Una di quelle pellicole piacevolmente viste e riviste, di cui si ricordano a memoria frasi e scene intere. Da “Lo famo strano” di Ivano e Jessica al “Non mi disturba affatto” di Raniero Cotti Borroni. Eppure ci sono cose che potreste non sapere sul film cult del regista e attore romano. Curiosità, aneddoti, scene divertenti e imprevisti che vale la pena conoscere.

Viaggi di nozze fu il risultato di un’intuizione di Verdone, che voleva ripresentare i suoi personaggi principali rivisti e corretti, maturati e con mogli al seguito. Il personaggio di Ivano, in particolare, nacque con lo scopo di portare sul grande schermo i coatti del tempo.

La battuta “O famo strano” è nata perché, negli anni ’90, a Carlo Verdone era capitato di sentire in giro la frase “me sento strano”. Un piccolo riadattamento ha fatto sì che quel modo di dire diventasse un vero tormentone.

In pochi sanno che, subito dopo la scena del tuffo in piscina di Ivano, Verdone si ruppe la colonna vertebrale e per questo fu operato.

Tante anche le curiosità sulle donne del cast di Viaggi di nozze: il film cucì per anni addosso a Claudia Gerini (che interpretava Jessica), l’identità di coatta. Veronica Pivetti – Fosca nella pellicola di Verdone –ha raccontato la scomodità dell’abito da sposa indossato per il matrimonio con Raniero: “Era terribile da portare, non riuscivo a muovermi, era pesantissimo, non lo auguro a nessuno”. Cinzia Mascoli (Valeriana nel film) ha svelato, invece, di essere entrata nel cast quasi per caso: si stava recando ad un altro provino, quando ha letto dei casting per il film di Verdone e ha chiesto al suo agente di partecipare, senza troppe illusioni.

L’ultimo aneddoto su Viaggi di nozze riguarda il grande Alberto Sordi che, lungimirante, dopo aver visto il film, chiamò Verdone e gli disse: "Quella Gerini è una forza della natura, che siete voi due, mamma mia!".

