The Habit Of Beauty, con Francesca Neri e Vincenzo Amato: clip in esclusiva

di Elena Balestri - 15 Giugno 2017

Il 22 giugno arriverà nelle sale cinematografiche distribuito da Europictures 'The Habit Of Beuty' di Mirko Pincelli con Francesca Neri, Vincenzo Amato, Nico Mirallegro, Noel Clarke, Kierston Wareing, Nick Moran, Elena Cotta, Luca Lionello, Mia Benedetta e Tommaso Maria Neri.

Il film, di cui vi mostriamo una clip in esclusiva, segna il debutto del regista Mirko Pincelli nel mondo dei lungometraggi:

'Dopo tre documentari ho voluto cimentarmi con il lungometraggio, realizzando un film molto personale - racconta il regista - Con Enrico Tessarin volevamo scrivere e produrre un film su problemi che sentivamo sulla nostra pelle e cercarli di raccontare senza compromessi."

The Habit Of Beauty di Mirko Pincelli: sinossi

Ernesto (Vincenzo Amato) è un fotografo di successo; insieme alla sua compagna Elena (Francesca Neri) gallerista vivono in Inghilterra e decidono di tornare in Italia per trascorrere una vacanza. Sulle montagne del Trentino hanno un terribile incidente che sconvolgerà le loro vite per sempre. È l'inizio di un percorso intimo e doloroso, diverso per ognuno dei due. Finché, alla vigilia della mostra che dovrebbe riunire Ernesto a Elena dopo tre anni di silenzio, qualcosa di inaspettato li spinge a tornare nella loro terra, dove ancora vivono le famiglie, nel tentativo di ricostruire i legami con il passato e con la propria identità.

The Habit Of Beauty di Mirko Pincelli: l'origine della storia

Tanti i punti in comune che il regista Pincelli ha con il protagonista maschile di The Habit Of Beauty: dalla passione per la fotografia all'aver vissuto a Londra per oltre dieci anni. Proprio dal rapporto di amore odio che prova verso questa città, ha deciso di iniziare a sviluppare lo script del film.

"Londra è una città piena di follia e contrasti, come un'incarnazione del 'male di vivere' del giorno d'oggi. - spiega Mirko Pincelli - Sono affascinato dal modo in cui la società di oggi ci spinge a conformarci e ci fa scendere a compromessi; ci fa concentrare più su quello che sembriamo e appariamo invece di chi siamo veramente. Questo, per me, è il problema che i protagonisti de “The habit of beauty” devono affrontare."

Vi lasciamo alla clip esclusiva del film, ricordandovi che arriverà nelle sale cinematografiche dal 22 giugno.

