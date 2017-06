The Beguiled di Sofia Coppola segna il ritorno dietro la macchina da presa della figlia d'arte. Per vederlo sul grande schermo dovremo aspettare il 21 settembre.

13 Giugno 2017

The Beguiled di Sofia Coppola: nel cast Nicole Kidman e Colin Farrell

Per vederlo nelle sale cinematografiche dovremo attendere settembre 2017 in tanto è stato pubblicato il trailer di The Beguiled di Sofia Coppola. Il film segna il ritorno dietro la macchina da presa della regista a quattro anni di distanza dal suo ultimo lavoro Bling Ring.

Adattamento cinematografiche dell'omonimo romanzo scritto da Thomas Cullinan, The Beguiled di Sofia Coppola vanta un cast straordinario: da Nicole Kidman a Colin Farrell, passando da Elle Fanning e Kirsten Dunst. La Coppola con la sua sensibilità torna a raccontare il mondo femminile, in particolare quello delle donne sole.

The Beguiled di Sofia Coppola: sinossi

Siamo durante la guerra civile John McBurney (Colin Farrell) è un soldato dell' Unione. Ferito trova rifugio in un collegio femminile nello stato della Virginia in cui la direttrice, Nicole Kidman, e le ragazze vivono prtotette dal mondo esterno...fino al suo arrivo. Si troveranno a dover fare i conti con una forte tensione sessuale che genererà rivalità, invidie. E i tabù verranno rotti grazie ad una inaspettata serie di eventi.