Tanti auguri Renato Pozzetto!

di Grazia Cicciotti - 12 Luglio 2017

Il grande Renato Pozzetto si prepara a spegnere ben 77 candeline.

L’attore, regista e cantante italiano può guardarsi alle spalle senza rimpianti, riconoscendosi come uno dei più grandi esponenti della comicità italiana e, in particolare, di quella lombarda.

La creazione del duo con Cochi Ponzoni risale al 1964 (chi non conosce Cochi e Renato?) ed è grazie alle esibizioni al Cab 64 che i due entrano in contatto con personaggi come Enzo Jannacci e Lino Toffolo. La popolarità del duo è tale che presto si spalancano le porte della tv (Quelli della domenica, Canzonissima), ma anche quelle della discografia e del cinema, a cui Renato Pozzetto si dedicherà ampiamente anche senza il fedele compagno.

Inutile dire che l’ascesa di Pozzetto è un successo, grazie alla sua comicità surreale e alla sua partecipazione alle commedie all’italiana, che lo rendono indimenticabile. Nel 2000 è invece tempo del ritorno al duo Cochi e Renato, in tv e teatro, a dimostrazione di una vena comica intramontabile e non scalfita dal tempo. E la vita, la vita è, del resto, tuttora intonata a più riprese e a squarciagola, perché - come dicono i due amici - la vita è bella, tutto sommato. Bastano le piccole cose.

