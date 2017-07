Clip esclusiva di Operation Chromite il film che racconta la vera storia della missione segreta che liberò la Corea del Sud; nel cast anche Liam Neeson. Dal 20 luglio al cinema

di Elena Balestri - 17 Luglio 2017

Operation Chromite il film: clip esclusiva della nuova pellicola con Liam Neeson

Il 20 luglio arriverà nelle sale cinematografiche Operation Chromite il film che racconta la vera storia della missione segreta che liberò la Corea del Sud, di cui vi mostriamo una clip in esclusiva.

Diretto da John H. Lee, Operation Chromite vede protagonisti Lee Jung-Jae, Lee Bum-soo, Jin Se-yeon e Liam Neeson qui al suo debutto in un film coreano.

"Ho amato la sceneggiatura e il tema del film mi interessa molto. In particolare mi ha colpito il personaggio del Generale MacArthur. Interpretarlo è stata una bella esperienza, imparando qualcosa in più ogni giorno sul set" ha dichiarato Neeson.

Operation Chromite non solo racconta una guerra, am è anche un film sull'essere umano; una storia di sacrificio per una degna causa. Il regista Lee ha voluto raccontare la storia inedita della battaglia storica di incheon:

"Non solo il Generale MacArthur, ma innumerevoli vite furono sacrificate per rendere l'operazione un successo. È stata una sfida significativa raccontare le loro storie e il suo significato va oltre il film", ha detto il regista Lee.

Vi lasciamo alla visione di una clip esclusiva di Operation Chromite il film che arriverà nelle sale dal 20 luglio grazie ad Altre Storie.

Operation Chromite il film: sinossi

La missione segreta che cambiò le sorti della guerra, la storia vera degli eroi che liberarono la Corea del Sud.

25 giugno 1950, la Corea del Nord invade la Corea del Sud con l'aiuto di Cina e Russia. Seul, capitale della Corea del Sud, cade in 3 giorni e il resto del paese a nord del fiume Nakdong, in un mese. Per rispondere all’attacco nordcoreano il Generale MacArthur, Comandante delle forze ONU, pianifica uno sbarco nella città portuale di Incheon. L'operazione, con il nome in codice di “Operation Chromite”, ha pochissime probabilità di successo, ma assicurarsi Incheon è l'unico modo per cambiare le sorti della guerra.

Sotto la guida di MacArthur, l'unità segreta speciale “X-RAY” riesce a infiltrarsi nella città di Incheon, occupata dai nordcoreani, per preparare lo sbarco delle forze ONU. 7 soldati insieme al capitano Jang Hak-soo si fingono nordcoreani e cominciano a raccogliere informazioni importanti, ma quando la loro copertura salta, rimane soltanto un'ultima possibilità per condurre le forze delle Nazioni Unite a Incheon.

Operation Chromite il film: la storia vera

12 agosto 1950: Viene definita la strategia dell' “Operation Chromite”.

20 agosto 1950: Lo sbarco segreto nell'Isola di Yeongheung e la missione di ricognizione dell'unità speciale della marina hanno inizio.

1 settembre 1950: Il tenente della Marina Clark arriva nell'Isola di Yeongheung. Le informazioni vengono riportate al Generale MacArthur.

15 settembre 1950: Viene conquistato il faro di Palmido. L'“Operation Chromite” ha inizio.

foto ufficio stampa