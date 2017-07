Il 25 e 26 luglio arriverà nelle sale cinematografiche Motori Ruggenti, bellissimo documentario che ci racconterà 95 anni di passione automobilistica e non solo: dalla Topolino a Saetta McQueen

di Adele Ramazzotti - 21 Luglio 2017

Motori Ruggenti: la storia delle automobili e dell'Italia nel documentario di Marco Spagnoli

Il 25 e 26 luglio, arriverà nelle sale cinematografiche Motori Ruggenti, documentario scritto e diretto da Marco Spagnoli, distribuito da The Walt Disney Company Italia, che anticipa l'uscita italiana del nuovo Cars 3 (dal 14 settembre al cinema).

Motori Ruggenti è uno splendido documentario che celebra la grande passione italiana per la automobili. Una passione che dura da 95 anni. Ma non solo. Attraverso la storia delle quattro ruote, dalla loro crezione a ciò che dobbiamo aspettarci nel futuro, Marco Spagnoli ripercorre 95 anni di storia italiana. Non si tratta di un documentario rivolto solo ad appassionati ed esperti di motori: Motori Ruggenti parla a tutti, risvegliando l'amore e l'orgoglio di essere italiani. Racconta l'importanza che le auto hanno avuto nella cultura pop, nel cinema, ma anche l'industrializzazione e la modernizzazione del nostro paese.

Motori Ruggenti 95 anni di velocità e passione per le auto in Italia, vede la partecipazione di volti celebri del mondo dello sport e dello spettacolo: da Giancarlo Fisichella, celebre pilota di Formula 1, alla campionessa di Rally Prisca Taruffi; da Sabrina Ferilli (che ritroveremo in Cars 3 nei panni di Sally) a Massimiliano Manfredi voce italiana di Saetta McQueen e qui perfetto Virgilio di questo questo splendido viaggio.

Un viaggio in cui si racconta anche l’influenza che l’animazione Disney ha avuto sull’Italia passando attraverso la mitica 500 A ‘Topolino’ fino ad arrivare a Saetta McQueen, il personaggio più noto e amato del mondo di Cars.

In occasione della presentazione del documentario a Roma abbiamo incontrato il regista Marco Spagnoli e il pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella. Dicono che la casa rispecchi chi siamo e la macchia chi vorremmo essere: abbiamo chiesto loro se è proprio così! Sentite cosa ci hanno risposto.

Vi lasciamo alla nostra intervista e al trailer di Motori Ruggenti ricordandovi che l'appuntamento è il 25 e 26 luglio al cinema.

Motori Ruggenti, 95 anni di passione per la velocità e le auto in Italia dalla Topolino a Saetta McQueen.

Scritto e diretto da Marco Spagnoli, prodotto da The Walt Disney Company Italia. Con l'amichevole partecipazione di: John Lasseter, Kevin Reher, Brian Fee, Dustee Womack, Sabrina Ferilli, Giancarlo Fisichella, Edoardo Leo, Fabio Troiano, Matilda De Angelis, Rolando Ravello, Ivan Capelli, Gianfranco Mazzoni, Daniele Vicari, Alessandro D'Alatri, Matteo Rovere, Prisca Taruffi e Fabio Concato.

E con: Franco Bay, Pietro Bertone, Giancarlo Bruno, Giovanna Di Rauso, Maria Leitner, Filippo Perini, Marco Perucca Orfei, Federico Paolini, Gian Luca Pellegrini, Emanuele Pirro, Alessandro Roja, Michele Rossi, Giorgio Schon, Guido Traccanella

25 e 26 luglio al cinema.

