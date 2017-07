Dopo la morte di Paolo Villaggio, a parlare è Plinio Fernando. L'ex attore, conosciuto come "Mariangela", ha colpito tutti con queste parole su Fantozzi

In tanti aspettavano di sentire le parole di cordoglio di uno degli attori che per 40 anni ha affiancato Paolo Villaggio nei suoi film: ora Mariangela, interpretata da Plinio Fernando, rivela che nonostante 8 film insieme sulla vita di Fantozzi, i due erano solo...: ecco le parole di Plinio Fernando

04 Luglio 2017

Paolo Villaggio, dopo la sua morte arriva il retroscena su Mariangela Fantozzi, alias Plinio Fernando

Continuano a piovere messaggi di cordoglio per Paolo Villaggio, scomparso a 84 anni presso il Policlinico Gemelli di Roma dov'era ricoverato da qualche giorno: la sua morte, avvenuta per complicanze dovute al diabete – curato poco e male, stando alle ultime indiscrezioni – ha sconvolto milioni di fan del ragionier Fantozzi e le sue disavventure quotidiane in ufficio.

In tanti aspettavano che si facesse vivo uno degli attori più vicini a Paolo Villaggio, con cui ha girato ben 8 film. Parliamo di Plinio Fernando, meglio conosciuto come Mariangela, la figlia bruttina e sgraziata di Fantozzi: l'attore – oggi scultore affermato – è stato intervistato dall'Agenzia DIRE e ha rilasciato una serie di dichiarazioni che non ci aspettavamo sul rapporto con il comico genovese scomparso ieri.

“Provo molto dispiacere – ha confessato Plinio Fernando ammettendo di aver saputo della sua morte dal tg – Era un grande attore che conoscevo da 40 anni. C'eravamo visti per l'ultima volta 3 anni fa, alla Festa del Cinema di Roma. Tra di noi – ha puntualizzato ancora – c'era un rapporto di stima, un rapporto cordiale anche di amicizia, sebbene superficiale e legata principalmente ai film che giravamo”.

Dunque i due attori erano legati non da una profonda amicizia – come sarebbe legittimo pensare considerando la lunga collaborazione – ma da stima professionale. Parole che immaginiamo colpiscano quanti avevano al contrario creduto che i due si frequentassero anche fuori dal set.

“Tra di noi c'era più di una generazione di differenza, quindi avevamo interessi diversi e avevamo preso strade diverse. Credo che mancherà a tanti uno come lui” ha concluso Plinio Fernando lasciando con l'amaro in bocca i fan di Fantozzi e di Mariangela.

