Con Mister Felicità, Siani spera di regalare un po' di ottimismo e positività al pubblico: "Mi auguro che questo 1 gennaio porti felicità a tutti gli spettatori e al cinema italiano in generale".

di Adele Ramazzotti - 29 Dicembre 2016

Mister Felicità, Siani inaugura il 2017 all'insegna dell'ottimismo

Il 2017 cinematografico si aprirà all’insegna dell’ottimismo e del sorriso con il nuovo film di Alessandro Siani, “Mister Felicità”, terza pellicola che vede il comico campano alla regia.

In Mister Felicità, Siani racconta la storia di Martino, giovane napoletano indolente e disilluso, che vive in Svizzera dalla sorella Caterina. Un imprevisto costringe all’immobilità la sorella, che ha bisogno di costose cure. A Martino non resta che lavorare al posto di Caterina come uomo delle pulizie presso il Dottor Guglielmo Gioia, un mental coach specializzato nello spronare le persone attraverso il pensiero positivo e l’azione. Durante un’assenza del Dottor Gioia, Martino ne approfitta per fingersi il suo assistente. Uno dei suoi primi pazienti sarà la famosissima campionessa di pattinaggio Arianna Croft che, dopo una brutta caduta sul ghiaccio, ha perso completamente la fiducia in se stessa e l'amore per il proprio sport. I campionati europei di pattinaggio, però, sono alle porte: ce la farà Martino, nell’insolito ruolo di Mister Felicità, tra equivoci e rivelazioni inaspettate, a far tornare Arianna la campionessa che era?

L’idea di raccontare questa storia è nata, come spesso accade, osservando e riflettendo sul mondo che ci circonda.

“Viviamo un momento particolare nel nostro paese - ha detto Alessandro Siani durante la conferenza stampa - c’è una totale mancanza di ottimismo nell’affrontare la vita, una grande rabbia. La felicità è qualcosa di universale, e il rialzarsi dopo una caduta è quello che mi ha stimolato a scrivere il film. Mi sono chiesto se un ottimista possa riuscire a risolvere i problemi di un pessimista… e ho deciso di far vedere nel film come mettendo insieme due pessimisti possa nascere la positività, mentre dietro all’ottimista si cela un pensiero pessimista”.

Film divertente e dalla comicità pulita, Mister Felicità si avvale di un cast eccezionale, con un Diego Abatantuono splendido e una Carla Signoris inedita.

“Nel film sono una mamma tigre - ha detto la Signoris - ma sono anche Frau Blucher! E' stato un piacere interpretare un ruolo che va contro le mie caratteristiche tipiche. In 'Mister Felicità' sono una donna cattiva, rigida che pretende dalla figlia quello che lei non può realizzare."

Mister Felicità, Siani e il cast si raccontano

A Roma, in occasione della presentazione di Mister Felicità, Siani e il resto del cast ci hanno raccontato come è stato lavorare insieme, cosa sperano che il pubblico porti con sè di questa commedia e ci hanno anche rivelato la loro frase motivazionale.

Per Carla Signoris è 'attenta a quello che desideri perchè potrebbe avverarsi', mentre Diego Abatantuono vuole essere uno spirito libero e non rimanere intrappolato da una frase.

"Voglio essere aperto, bisogna sempre riuscire a sollevarsi. E' importante avere degli obiettivi, a volte raggiungerli costa fatica, ci vuole tenacia, molta volontà. Ma bisogna provarci, perchè se non è oggi sarà domani, il risultato arriverà".

Mister Felicità, Siani, Diego Abatantuono, Carla Signoris, Elena Cucci e Cristiana Dell'Anna vi aspettano al cinema dal 1 Gennaio 2017. Intanto vi lasciamo con le nostre interviste al cast.

