MAZINGA Z il film arriverà nei cinema ad Ottobre: ecco il teaser poster

Arriverà ad Ottobre nelle sale cinematografiche grazie a Lucky Red Mazinga Z il film d'animazione che farà rivivere l'eroe senza tempo nato dalla fantasia geniale di Gō Nagai. Ecco il teaser poster

di Elena Balestri - 20 Luglio 2017

Ad Ottobre 2017 arriverà nelle sale cinematografiche distribuito da Lucky Red con il marchio Key Films, MAZINGA Z il film d'animazione nato nel 1972 dalla fantasia geniale di Gō Nagai.

Siamo certi che i più grandicelli si ricorderanno sicuramente il mitico Mazinga Z, entrato nel cuore di intere generazioni di tutto il mondo, che seguendo gli ideali di giustizia e pace lottava per salvare un pianeta terra minacciato dalle forze del male.

Se, come noi, sentite nostalgia di quella tipologia di cartoni animati sorridete perchè a ottobre appunto, portemo goderci Mazinga Z il film sul grande schermo. E quale occasione migliore per farlo conoscere a chi ancora non lo ha scoperto?! Nato nel 1972 dalla fantasia geniale di Gō Nagai, Mazinga Z è stato il primo robot pilotto da un uomo nella storia degli anime giapponesi.

In Mazinga Z il film potremo assistere ad una nuova avvincente avventura che vedrà protagonista ancora una volta il mitico Kōji Kabuto e sullo sfondo un pianeta terra minacciato.

Dopo il successo di Capitan Harlock, la Toei Animation conferma la fiducia nella società guidata da Andrea Occhipinti che con piacere e onore porterà nelle sale italiane un altro classico intramontabile dell’animazione giapponese.

Nell'attesa di vederlo sul grande schermo, e di vedere anche il trailer di questo mitico film, vi mostriamo il primo teaser poster di Mazinga Z il film. Appuntamento ad Ottobre.

