'Comincia ad essere dura anche per me', il messaggio sconcertante di Lino Banfi per la morte dell'amico Paolo Villaggio: ecco cosa ha scritto

Lino Banfi, amico storico di Paolo Villaggio, mette in allerta tutti i suoi fan. Il post pubblicato su Facebook ricorda l'amicizia tra i due attori della commedia all'italiana ma fa preoccupare per quella frase sulle sue condizioni di salute. Ecco cosa ha scritto il protagonista di Un medico in famiglia

di Eleonora D'Urbano - 03 Luglio 2017

SHARE

Tra il 1981 e il 1987 Lino Banfi e Paolo Villaggio girarono insieme diversi film, tutti di gran successo dando vita ad uno dei sodalizi più riusciti di quel periodo.

Da Pappa e Ciccia a Scuola di Ladri, passando per Fracchia la belva umana, Grandi magazzini o I pompieri, i due attori della commedia all'italiana sono sempre stati molto legati e sono riusciti a conciliare al meglio la loro amicizia e gli impegni sul set. La morte di Paolo Villaggio all'età di 84 anni ha sconvolto il protagonista di Un medico in famiglia che su Facebook gli ha detto addio alla sua maniera, facendo però preoccupare parecchio i fan.

“Caro Paolo l'avventura comincia ad essere dura anche per me – ha confessato l'attore pugliese citando il film ‘Com'è dura l'avventura' del 1987 di Flavio Mogherini – Insieme abbiamo fatto ridere tutta l'Italia. Ora tu prepara il set per far ridere anche quelli lassu' – ha ironizzato prima di aggiungere – poi ci vediamo, ma senza fretta...ah hai gia' cominciato? ...condinua condinua!!”

Lino Banfi ha 81 anni e il post in memoria di Paolo Villaggio su Facebook ha messo in allerta tutti coloro che lo seguono dagli esordi fino alle ultime apparizioni e piovono commenti incoraggianti in risposta al messaggio di cordoglio.

“Caro lino ti auguro vita eterna!!! So che non è possibile, e x questo ti auguro altri cento anni!!! Sei un grande strappi risate anche in questi momenti” ha fatto sapere un utente, “Avete fatto la Storia del cinema italiano rappresentando con ironia uno spaccato sociale attualissimo. I giganti come voi sono immortali” ha aggiunto un altro e ancora c'è chi ha fatto sapere: “Lino tu non raggiungerlo troppo presto... altrimenti poi ê finita per il cinema comico italiano di qualitá....quello da morire dal ridere davvero...”

Fotogallery@Social/Wikipedia