Il film candidato agli Oscar 2017 come Miglior Film straniero per il Belgio 'Le Ardenne - Oltre i confini dell'amore' arriva al ceenma dal 29 giugno. Ecco il trailer

di Adele Ramazzotti - 09 Giugno 2017

Le Ardenne - oltre i confini dell'amore: dal 29 giugno al cinema

Il 29 giugno arriva al cinema Le Ardenne - oltre i confini dell'amore, il film Candidato agli Oscar 2017 come miglior film straniero per il Belgio. Opera prima del regista belga Robin Pront vede nel cast la pluripremiata Veerle Baetens (Alabama Monroe – Una storia d’amore), Kevin Janssens e Jeroen Perceval.

Le Ardenne - oltre i confini dell'amore

Thriller ambientato tra Anversa ed i boschi delle Ardenne, la storia si sviluppa attorno alla rivalità e passione di due fratelli (Kevin Janssens e Jeroen Perceval): uniti da un destino ineluttabile, sono innamorati della stessa donna. Le Ardenne – Oltre i confini dell’amore sarà distribuito in Italia da Satine Film a partire dal 29 giugno.

Le Ardenne - oltre i confini dell'amore: sinossi

Una villa. Un uomo col viso coperto da una calza si lancia nella piscina e riemerge ansimando. Una corsa disperata verso Sylvie, la donna che, alla guida di un’automobile, lo sta aspettando. Dave ce l’ha fatta a sfuggire alle conseguenze di una rapina finita male, ma suo fratello Kenneth no. Per lui Dave non ha potuto fare nulla. Impulsivo, irascibile, ma non traditore, sarà Kenneth a pagare per tutti e ad affrontare il carcere. E saprà tener duro, perché in testa ha un unico obiettivo una volta uscito: ritrovare Sylvie, la propria donna. Ma se per lui i quattro anni di carcere passano inesorabilmente senza cambiamenti, per Sylvie e Dave non è così. Loro hanno iniziato una nuova vita. Come spiegarlo a Kenneth, disposto a tutto pur di riprendersi Sylvie?

