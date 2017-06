Dal 29 giugno al cinema 'Le Ardenne - Oltre i confini dell'amore' diretto da Robin Pront, di cui vi mostriamo una clip in esclusiva.

di Elena Balestri - 16 Giugno 2017

Le Ardenne - Oltre i confini dell'amore: clip esclusiva

"Tanto potente quanto Fargo, Trainspotting e i primi film di Quentin Tarantino"

Così Indiewire definisce ‘Le Ardenne - Oltre i confini dell’ amore’, film diretto da Robin Pront e candidato come Miglior Film Straniero per il Belgio agli scorsi Oscar 2017, di cui vi mostriamo una clip in esclusiva. Un noir teso che lascia senza fiato, che arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal 29 giugno. Ambientato tra Anversa e i misteriosi boschi delle Ardenne scenario perfetto in cui i conflitti esplodono in tutta la loro potenza e al tempo stesso paradiso perduto dell’infanzia di due fratelli incapaci di uscire dall’ inferno della loro esistenza.

“Le Ardenne narra la storia di una complessa relazione tra due fratelli, Dave e Kenneth. – racconta il regista - Entrambi portano su di sè le cicatrici di un passato condiviso, ma ognuno di loro le gestisce in modo diverso. Il racconto, che presta grande attenzione allo sviluppo dei personaggi, si sviluppa come un thriller che raggiunge il suo climax nelle colline delle Ardenne (in Vallonia, la regione meridionale francofona del Belgio). Volevo esplorare il tema della fedeltà tra due fratelli che sono anche amici, concentrandomi in modo particolare sul duro contesto sociale in cui vivono.”

I personaggio creati da Pront agiscono secondo norme e valori diversi da quello che solitamente si considera normale e vivono in un mondo in cui la violenza è l’unica soluzione.

“Nonostante il clima ‘dark’ della storia, ho cercato sempre di rendere le situazioni tollerabili – prosegue Pront - ricorrendo all’umorismo, perché lo humour è parte della vita: le persone, nonostante tutto, cercano di rendere le cose sopportabili trovando humour in ogni situazione anche quando potrebbe sembrare fuori luogo.”

Nel cast de Le Ardenne - Oltre i confini dell'amore, troviamo la pluripremiata Veerle Baetens (Alabama Monroe – Una storia d’amore), affiancata da Kevin Janssens e Jeroen Perceval.

Le Ardenne - Oltre i Confini dell’amore: sinossi

Una villa. Un uomo dal volto coperto da una calza elastica si lancia nella piscina e riemerge ansimando. Una corsa disperata verso Sylvie, la donna che, alla guida di un’automobile, lo sta aspettando. Dave ce l’ ha fatta a sfuggire alle conseguenze di una rapina finita male, suo fratello Kenneth no. Per lui Dave non ha potuto fare nulla. Sarà Kenneth a pagare per tutti e ad affrontare il carcere. Irascibile, irruento, ma leale, Kenneth sa tenere duro perché in testa ha un unico obiettivo: ritrovare, una volta tornato in libertà, Sylvie, la propria donna. Ma se per lui quattro anni passano inesorabilmente senza cambiamenti, per Sylvie e Dave non è così. Loro hanno iniziato una nuova vita. Come spiegarlo a Kenneth, disposto a tutto pur di riprendersi Sylvie?

