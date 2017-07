C'è grande attesa per La Torre Nera il film tratto dal capolavoro di Stephen King; la Warner Bros. ha rilasciato il secondo trailer ufficiale. L'apputnamento al cinema è dal 10 agosto 2017.

di Elena Balestri - 13 Luglio 2017

SHARE

La Torre Nera il film: secondo trailer della pellicola tratta dal capolavoro di Stephen King

La Torre Nera il film, attesissimo adattamento cinematografico della saga scritta da Stephen King, arriverà nelle sale cinemtografiche il prossimo 10 agosto.

Il film vede alla regia Nikolaj Arcel (che è anche co-autore dela sceneggiatura) ed è interpretata da Idris Elba e Matthew McConaughey.

La Warner Bros aveva già rilascito un primo trailer ufficiale ed ora, per solleticare ulteriormente la curiosità dei tanti fan che attendono di vedere il film sul grande schermo, ne ha rilasciato un secondo.

Vi lasciamo con il secondo trailer ufficiale de La Torre Nera il film, ricordandovi che l'appuntamento è al cinema dal 10 agosto 2017.

La Torre Nera i l film: sinossi

Roland Deschain, ultimo membro vivente dell'ordine dei cavalieri, vaga in cerca della Torre Nera, una costruzione leggendaria che tiene in equilibrio l'universo, nella speranza che, raggiungendola, riesca a salvare il mondo ormai in rovina. Un nuovo super fantasy dalla straordinaria penna di Stephen King.



foto Ufficio Stampa