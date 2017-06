Fiore di Claudio Giovannesi vince il Ciak d'Oro Alice Giovani 2017

Milano è memoria: ecco le iniziative previste in città per la Festa della Liberazione.

Giovedì 8 giugno i Camillas suonano a Base Milano. La nostra intervista alla band, che ci racconta anche come sarà il prossimo lavoro discografico.

L’Associazione Culturale Minuetto Mimì Sarà, su iniziativa di Vincenzo Adriani e Giancarlo Del Duca, presenta Sabato 10 Giugno 2017 al Memo Restaurant Music Club, via Monte Ortigara 30, la serata finale del Terzo Premio Mimì Sarà.

Torna a Roma il Festival per gli amanti della letteratura presso la Basilica di Massenzio e alla Casa delle Letterature. Guarda il programma

Tapas Day a Roma: ecco i ristoranti che aderiscono. Potrete gustare tanti tipi diversi di tapas. Davvero un'idea carina per passare una serta con gli amici

Trastevere Arena: cinema gratis a Piazza San Cosimato. Guarda il programma di oggi e del weekend I film in programma sono tantissimi e uno più bello dell'altro!

Conto alla rovescia per i saldi estivi a Roma. Ecco quando iniziano.

Il film candidato agli Oscar 2017 come Miglior Film straniero per il Belgio 'Le Ardenne - Oltre i confini dell'amore' arriva al ceenma dal 29 giugno. Ecco il trailer

SLAM - Tutto per una ragazza di Andrea Molaioli

Per un figlio di Suranga Deshapriya Katugampala

Non è un paese per giovani di Giovanni Veronesi

Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, direttori artistici di Alice nella Città, nel commentare la vittoria di Fiore, sottolineano come questo sia un chiaro segnale dell'attenzione che i ragazzi danno ai temi legati alla complessità, all'approfondimento, alle dinamiche emotive e alla diversità del reale.

"Ringrazio di cuore i lettori di Ciak e gli studenti delle scuole secondarie per aver scelto di premiare Fiore con il Ciak Alice Giovani - commenta il regista Claudio Giovannesi -Sono onorato di ricevere un premio da ragazze e ragazzi perché sono il pubblico del presente e il futuro dell'Italia. Perché l'adolescenza è un'età che mi emoziona e che cerco di raccontare a prescindere dalla nazionalità e dalla classe sociale."

Il Ciak d'Oro Alice Giovani 2017 è nato per intercettare il gusto del pubblico giovane e premia il miglior film italliano rivolto al mondo degli adolescenti e dei ragazzi. A contendersi il titolo quest'anno 12 film usciti tra il 1 maggio 2016 e il 30 aprile 2017, selezionati dalla redazione di Ciak insieme alla direzione di Alice nella Città, ponendo grande attenzione alle opere prime poco note al grande pubblico e a quei film che hanno tematiche importanti legate al mondo giovanile.

Questo sito utilizza cookie anche di terzi per inviarti pubblicita' e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di piu' o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, leggi qui . Chiudendo questo banner, o cliccando OK acconsenti all'uso dei cookie.