E.T l'Extraterrestre, tutte le curiosità sul film

E.T l'Extraterrestre, tutte le curiosità sul grande classico firmato da Steven Spielberg: come ha scelto i protagonisti e come tagliò il cameo di un grande attore...

di Francesca Di Belardino - 30 Dicembre 2016

E.T l'Extraterrestre è uno dei film più amati dai bambini e dai ragazzi di tutto il mondo, soprattutto da quelli cresciuti a cavallo fra gli anni '80 e '90: la storia commovente del piccolo alieno rimasto solo sulla Terra è entrata nel cuore di tutti e gli ha regalato un posto della gallery dei personaggi immortali del cinema. Dietro al personaggio di E.T c'è tanto cuore: basti pensare che nasce dai ricordi d'infanzia del regista, Steven Spielberg, che da bambino per superare il trauma del divorzio dei genitori aveva inventato un alieno che gli teneva compagnia, come un amico immaginario. Non solo: fin dall'inizio fu chiaro a Spielberg e alla sceneggiatrice Melissa Mathison che il piccolo alieno doveva essere brutto, ma non spaventoso: volevano che il pubblico lo amasse non perchè era bello, ma perchè ispirava tenerezza e amore.

Il casting per i protagonisti fu lungo e complicato: Spielberg provinò oltre 300 ragazzi ed infine scelse Henry Thomas perchè si commosse sul serio durante la scena in cui E.T veniva portato via dagli scienziati del governo. La piccola Drew Barrymore, invece, l'aveva già conosciuta durante i provini per il film 'Poltergeist'.

E.T è un film ricco di citazioni: la scena celebre del volo in bicicletta con la luna a fare da sfondo si rifà a 'Miracolo a Milano' (la scena del volo sul Duomo), film del 1951 diretto da Vittorio De Sica e amatissimo da Spielberg. C'è anche un momento dedicato a Guerre Stellari (E.T scambia Yoda per un suo simile e c'è un pezzo della colonna sonora de 'L'impero colpisce ancora'), mentre il cameo di Harrison Ford nei panni del preside di Elliott è stato tagliato per non distrarre troppo gli spettatori dalla storia. Nella storia ci sono anche molti riferimenti a Peter Pan.

Il set di E.T era blindatissimo, per paura di infiltrazioni e indiscrezioni: per questo motivo anche la colonna sonora fu realizzata dal compositore John Williams senza vedere le scene o vedendone versioni provvisorie e senza effetti speciali. In seguito Spielberg rimontò le scene per farle combaciare con la musica. Per questo lavoro improbo, Williams vinse il suo quarto Oscar.

E.T l'Extraterrestre è uno dei film più visti di sempre nella storia del cinema: ha vinto 2 Golden Globes, 4 Oscar (su 9 nomination) e tutt'ora resta una delle pellicole più conosciute, amate ed iconiche dirette da Steven Spielberg.