È morto Paolo Villaggio, l’addio commovente della figlia

Lutto nel mondo del cinema, è morto a Roma l’attore Paolo Villaggio, aveva 84 anni. L'Italia piange il mitico Ragionier Ugo Fantozzi, se ne va uno dei pochi veri comici. La figlia Elisabetta lo ha ricordato così

di Eleonora D'Urbano - 03 Luglio 2017

SHARE

Morto Paolo Villaggio, la notizia sconvolge i fan: la figlia Elisabetta gli ha detto addio così

L'Italia perde un altro pezzo importante: dopo Paolo Limiti, è morto anche Paolo Villaggio che si è spento all'età di 84 anni presso il Policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverato da qualche giorno. Ancora frammentarie sono le notizie che ci giungono, tuttavia grandissimo è il fervore in rete da quando la figlia Elisabetta ne ha dato il triste annuncio su Instagram.

'SONO RIMASTO SENZA SOLDI', LA DICHIARAZIONE SHOCK DI PAOLO VILLAGGIO: ECCO COSA ERA SUCCESSO UN ANNO PRIMA DELLA MORTE

“Ciao papà ora sei di nuovo libero di volare” ha scritto aggiungendo una foto in bianco e nero in cui il comico genovese tiene per mano i due figli piccoli.

Nato nel 1932, Paolo Villaggio è stato attore, scrittore, sceneggiatore e doppiatore dando vita a personaggi grotteschi, dissacranti, finanche paradossali attraverso i quali ha raccontato i vizi, le paure, le fantasie e i sogni dell'uomo medio italiano. Dal Professor Kranz al timido Fracchia passando – ovviamente – per il celebre Ragionier Ugo Fantozzi (la prima pellicola risale al 1975 per la regia di Luciano Salce), Paolo Villaggio ci ha messi di fronte a una realtà crudele e meschina come i personaggi con cui si rapportava il suo alter ego e ha insegnato a due generazioni di persone a ridere, seppur con un pizzico di tristezza e malinconia, dei propri limiti.

Nel 1992 è stato insignito del Leone d'Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia, 8 anni dopo gli è stato assegnato il Pardo d'Onore alla carriera al Festival del Cinema di Locarno, ma negli ultimi anni – come ha denunciato sui social la stessa Elisabetta Villaggio in un post diventato virale (“Non starà al meglio, certo. Ma il cinema italiano lo ha abbandonato invece mio padre c'è”) – è stato lasciato solo da quella fabbrica di sogni che il padre ha contribuito a costruire in tanti anni, non certo dai fan che ora lo piangono e lo ricordano sui social.

Dall'account di RTL 102.5 fanno sapere: “Con #PaoloVillaggio se ne va uno dei più genuini e importanti interpreti del nostro Paese. Un grande vuoto. Ciao Paolo”, Rudy Zerbi ha cinguettato “Ciao Paolo, tu sei un Mito e i miti non muoiono. #PaoloVillaggio”, il giornalista Gianni Macheda ha aggiunto “Paolo Villaggio non c'è più. È andato a conoscere il Mega Presidente Galattico. #PaoloVillaggio” mentre Selvaggia Lucarelli ha commentato così la morte del comico: “Questa cosa che è morto Paolo Villaggio "è una cagata pazzesca". #paolovillaggio”.

Fotogallery@Social