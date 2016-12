Cinema, top e flop del 2016: ecco i film che hanno deluso e quelli che hanno stupito

Cinema, top e flop del 2016: alla grande Star Wars e i titoli Disney, mentre delude a sorpresa Jhonny Depp e 'Tarzan'

di Francesca Di Belardino - 30 Dicembre 2016

Che anno è stato il 2016 al cinema? Tra top e flop è stata un'annata ricca per gli amanti del grande schermo e le sorprese non sono mancate, con film molto attesi che hanno deluso e novità che hanno stupito critici ed addetti ai lavori.

Fra i titoli che hanno guadagnato di più al botteghino troviamo tanti cartoni e Disney la fa da padrona: grande successo per 'Alla ricera di Dory', 'Zootropolis' e 'Pets - vita da animali', ottimo riscontro anche per il grande classico 'Il libro della Giungla'. La saga di Guerre Stellari è sempre imbattibile e infatti 'Star Wars Rogue One' vola alto in classifica, così come 'Captain America: Civil war'.

Grande successo anche per 'Animali fantastici e dove trovarli', per 'Suicide Squad' e per 'Doctor Strange'.

Fra gli italiani, come sempre Checco Zalone batte tutti con il suo 'Quo vado', ma anche 'Perfetti sconosciuti', 'L'abbiamo fatta grossa' e 'Lo chiamavano Jeeg Robot' si sono difesi bene.

Tra i flop inattesi 'Ben Hur', il remake del kolossal storico che guadagna appena 25 milioni a fronte di un budget di 100, ma anche 'Alice attraverso lo specchio' (orfano di Tim Burton ma con un Johnny Depp reduce da un 2016 decisamente negativo) e 'Zoolander 2': molti i sequel che non hanno rispettato le attese, c'è infatti anche il flop al botteghino de 'Il cacciatore e la regina di ghiaccio' e l'ultimo capitolo della saga di Divergent, 'Allegiant'.

Male malissimo anche per 'Tarzan', nonostante un Alexander Skarsgard in formissima e per la versione femminile di 'Ghostbusters'.

'Il Grande Gigante Gentile' di Spielberg per ora non è stato profeta in patria, così come 'Snowden': per alcuni film c'è ancora la chance del lancio nel resto del mondo.