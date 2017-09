Il 28 settembre arriva nelle sale Chi m'ha visto. Ecco l'intervista a Beppe Fiorello e Pierfrancesco Favino

di Grazia Cicciotti - 28 Settembre 2017

Chi m'ha visto, Beppe Fiorello e Pierfrancesco Favino raccontano il film

Il 28 settembre arriva finalmente nelle sale Chi m’ha visto, pellicola diretta da Alessandro Pondi e interpretata da un duo d’eccezione, Giuseppe Fiorello e Pierfrancesco Favino.

I due attori, finalmente uniti sul grande schermo, danno vita a due personaggi bizzarri e ironici, ispirati - come tutto il progetto - alle ‘commedie all’italiana’ degli anni ’60 (Da Mario Monicelli a Dino Risi): il personaggio principale, Martino Piccione (interpretato da Fiorello), è un chitarrista di grandissimo talento che da anni collabora con i più grandi artisti italiani. Nonostante questo, la sua è una vita non ‘da riflettori’, perché Martino è abituato ad essere nascosto dalla fama dei cantanti per cui suona. Nessuno, quindi, nel suo paesino d’origine in Puglia gli concede qualche merito ed è spesso, al contrario, oggetto di sfottò da parte dei suoi concittadini. Il suo amico Peppino (Favino) lo aiuterà dunque a cambiare le carte in tavola: i due elaborano un piano per far sparire Martino e attirare l’attenzione sul musicista. Inutile dire che ne vedrete delle belle…

Ambientata nella Puglia dei nostri giorni ed ispirata ad una storia vera, la pellicola riflette all’interno di un contesto allegro e spensierato l’amara realtà in cui viviamo: spesso in nome di una esagerata ed effimera apparenza, dimentichiamo la sostanza delle cose.

Il film vede protagonisti anche Mariela Garriga, Dino Abbrescia e la partecipazione di Sabrina Impacciatore, insieme a quella di tantissimi altri ospiti sorprendenti, eccezionalmente in prestito al cinema per l’occasione.

Prodotta da Iblafilm, R.O.S.A Production, Rodeo Drive con RAI CINEMA e distribuito da 01 Distribution, la pellicola è stata realizzata con il sostegno della Regione Lazio – Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo e anche il contributo della Regione Puglia e dell’Apulia Film Commission.

