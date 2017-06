Meryl Streep compie 68 anni: dagli esordi negli anni '70 ai record per le nomination agli Oscar e ai Golden Globes

di Grazia Cicciotti - 22 Giugno 2017

Buon compleanno Meryl Streep, regina di Hollywood

20 nomination ai Premi Oscar, 30 candidature ai Golden Globes, 3 Oscar vinti e ben 9 Premi ‘inglesi’ portati a casa: questa è solo la punta dell’iceberg di ciò che deve esserci sulla mensola a casa di Meryl Streep, considerata - a ragione - una delle migliori attrici di sempre e che quest’anno spegne 68 candeline.



L’età avanza, ma non diminuisce di certo il talento della bellissima Meryl, protagonista di pellicole storiche, come I Ponti di Madison County o La Scelta di Sophie, e capace a suo modo di rinnovarsi in un sistema che non premia di certo chi ha intenzione di restarci a lungo.

Meryl non solo ci è rimasta, ma ha dato vita a superbi ruoli difficilmente ‘vestibili’ dalle attrici più giovani. Da Into the Woods a Suffragette, passando per The Giver e The Iron Lady, la capacità camaleontica di Meryl in quel di Hollywood è diventato quasi uno sfottò, sempre in senso positivo si intende. E pensare che da piccola il sogno di Meryl era quello di diventare un soprano (del resto, come dimostra in Mamma Mia! la passione per il canto non le manca). Poi l’esordio al cinema nel 1977 con Giulia e l’anno successivo ne Il Cacciatore, come Robert De Niro. Qualche scena e a Hollywood era già nata una star. Che continua a brillare indifferente al tempo che passa.

foto@UfficioStampa