di Grazia Cicciotti - 27 Settembre 2017

Buon compleanno Brigitte Bardot, intramontabile sex symbol

Tanti auguri Brigitte Bardot!

L’attrice francese nel 2017 spegne ben 83 candeline, mantenendo più che vivo che mai il ricordo di una vera e propria icona, diventata in men che non si dica uno dei sex symbol più amati degli anni ’60.

Modella, cantante, ballerina e persino attivista, Brigitte (conosciuta anche come B.B.) inizia a fare cinema negli anni ’50: sono anni straordinari per B.B., che in un periodo straordinariamente fervido per il cinema europeo, riesce a ritagliarsi uno spazio anche oltreoceano, ‘gareggiando’ - in senso positivo, si intende - con un altro straordinario sex symbol di quell’epoca, Marilyn Monroe.

I suoi film e il suo indiscutibile carisma fanno sì che si diffonda la moda del bikini: sfrontata e rivoluzionaria, Brigitte dà vita nuova alla figura femminile nei mass media, finendo spesso per essere criticata. Il polverone che le si creò intorno contribuì, tuttavia, solo ad accrescerne la fama, che ben presto si allargò anche al mondo della musica e dell’attivismo politico, incentrato soprattutto sulla difesa degli animali. Una donna d’altri tempi, insomma, e nello stesso tempo straordinariamente all’avanguardia. Sarà stato questo fascinoso contrasto a rendere Brigitte così amata, e così indimenticabile.

