90 anni di Gina Lollobrigida

Gina Lollobrigida compie 90 anni: dagli esordi in passerella ai successi degli anni '50 e '60

di Grazia Cicciotti - 03 Luglio 2017

Il 4 luglio del 1927 nasceva a Subiaco Gina Lollobrigida, una vera e propria icona negli anni ’50 e ’60 e non solo nel nostro paese, ma in tutto il mondo. Ebbene sì, Gina nel 2017 spegne dunque 90 candeline: un traguardo ambitissimo, che corona una vita di successi, sfarzo e - come è ovvio che sia per un personaggio pubblico - anche di polemiche.



La carriera della Lollobrigida inizia tra fotoromanzi e concorsi di bellezza, per arrivare piano piano al cinema: pellicole come Fanfan la Tulipe, Pane, amore e fantasia e La romana le permettono di entrare di diritto nella lista delle migliori attrici europee e, qualche anno dopo, di avere accesso alle produzioni americane.

Proprio sul più bello, tuttavia, Gina dirada i suoi ruoli per dedicarsi alla fotografia e alla scultura (con un’incursione anche in politica) e, solo negli ultimi anni, si è riavvicinata al mondo dello spettacolo, ricevendo anche diversi riconoscimenti. Bella come potevano essere ‘belle’ solo le donne di altri tempi, la ‘Lollo’ si è comunque distinta anche per un carattere ribelle e deciso, che le ha forse permesso di percorrere strade alternative a quelle previste e di ritagliarsi un ruolo unico nel mondo patinato dello showbusiness, che pure le ha riservato qualche spiacevole sorpresa. Eppure, vedrete sempre Gina sul red carpet sorridente e in perfetta forma, sempre al meglio e a suo modo eternamente giovane, come solo le vere icone possono essere.

